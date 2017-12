IoT na krawędzi sieci

Schneider Electric wprowadza na rynek zestaw produktów Micro Data Center Xpress. Umożliwią one przedsiębiorstwom szybsze i tańsze wdrażanie mikro centrów danych zlokalizowanych na krawędzi sieci. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą efektywniej korzystać z danych dostarczanych przez Internet Rzeczy.

Przeniesienie mocy obliczeniowej na krawędzie sieci, czyli edge computing to technologiczny trend o ogromnym potencjale dla przedsiębiorstw wykorzystujących dane. Bezawaryjna łączność, większa przepustowość i maksymalizacja prędkości - to tylko niektóre zalety płynące z nowego rozwiązania.

Schneider Electric to jedna z firm, które podążają za trendem edge computing, czego dowodem jest właśnie zestaw produktów Micro Data Center Xpress, zaprojektowanych w ten sposób, by umożliwić preinstalację urządzeń informatycznych jeszcze przed ich wysyłką i zamknąć w jednej obudowie zarówno kompletną infrastrukturę centrum danych, jak i oprogramowanie zarządzające. W ten sposób możliwa jest szybsza integracja całego rozwiązania IT o 20 proc., natomiast zapotrzebowanie na powierzchnię pod sprzęt może zmniejszyć się nawet o 50 proc.

Zobacz również:

„Przedsiębiorstwa przemysłowe, korzystające na co dzień z technologii Internetu Rzeczy borykają się z problemem zrywanych połączeń, przesyłu ogromnych ilości danych oraz ich bezpieczeństwa. Nasze mikro centra danych pracujące na krawędzi sieci, zapewniają wzrost prędkości przesyłu informacji oraz minimalizują ryzyko wystąpienia awarii sieci. Do centralnych repozytoriów przesyłane są tylko istotne dla nas dane z urządzeń pracujących na krawędziach, dzięki czemu ograniczamy ruch informacji w sieci. Takie środowisko łatwiej jest też stale obserwować i kontrolować zachodzące w nim procesy” – wyjaśnia Urszula Fijałkowska, Dyrektor Sprzedaży w APC by Schneider Electric.

Dzięki wykorzystaniu pakietu do zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM), oprogramowania StruxureWare oraz platformy architektury EcoStruxure, produkty Micro DC Xpress mogą być zintegrowane w większy system, służący monitorowaniu zasobów po stronie klienta. Możliwa jest również integracja ze stosowanymi przez dostawcę usług narzędziami do zdalnego monitorowania urządzeń i zarządzania nimi poprzez chmurę.