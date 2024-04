Internet 4,5 mln razy szybszy niż przeciętne domowe łącze szerokopasmowe. Przełom na rynku

Najnowszy przełom może zapewnić przystępną ścieżkę do ulepszenia istniejących sieci światłowodowych.

Internet superszybki powstał w Wielkiej Brytanii / Fot. Aston University

Zdolność do przesyłania ogromnych ilości danych w możliwie najkrótszym czasie staje się coraz ważniejsza dla naszego codziennego życia. Na początku tego miesiąca badacze opublikowali wyniki eksperymentu, który może pomóc w zwiększeniu prędkości transmisji danych, wykorzystując istniejącą infrastrukturę światłowodową.

Badacze z Aston University w Wielkiej Brytanii z powodzeniem przesłali dane przez standardowe światłowody z prędkością aż 301 000 000 megabitów na sekundę, bijąc rekordy prędkości zawarte w raportach dotyczących wydajności sieci szerokopasmowej, opublikowane przez Ofcom w 2023 r. Ogromny wzrost prędkości jest możliwy dzięki wcześniej nieużywanym długościom fal, przesyłanych przez standardowe systemy światłowodowe.

Internet światłowodowy inny niż pozostałe

Komputery przesyłają informacje przez światłowody, wysyłając sygnały świetlne przez niezwykle cienkie włókno z plastiku lub szkła — zwane rdzeniem. Te transmisje zwykle używają określonych długości fal świetlnych 850, 1300 i 1550 nanometrów do przesyłania informacji wzdłuż linii.

Aby osiągnąć giganyczny wzrost prędkości, profesor Wladek Forysiak z Instytutu Technologii Fotonicznych Aston wraz z dr. Ianem Phillipsem wykorzystali pasma długości fal, które dotychczas nie były używane w dzisiejszych systemach światłowodowych.

Dwie najczęściej używane długości fal w komunikacji światłowodowej to konwencjonalne pasmo (pasmo C) i pasmo długofalowe (pasmo L). Pasmo L jest używane, gdy pasmo C nie może spełnić typowych wymagań przepustowości.

Forsiak i Phillips z powodzeniem wykorzystali dwa dodatkowe pasma spektralne: rozszerzone pasmo długości fal (pasmo E) i krótkie pasmo długości fal (pasmo S), aby zwiększyć dostępną pojemność bardziej powszechnych pasm C i L. Badacze musieli opracować nowe wzmacniacze optyczne i równoważniki wzmocnienia optycznego, aby skutecznie wykorzystać te dodatkowe pasma długości fal.

Wykorzystanie dodatkowych pasm E i S przynosi wyjątkowo znaczące rezultaty. W miarę rozwoju technologii, dostawcy internetu mogą pewnego dnia być w stanie zwiększyć możliwości dostarczania danych daleko poza to, co jest możliwe dzisiaj — i to bez dodatkowych kosztów związanych z wymianą całej infrastruktury światłowodowej.

Chociaż osiągnięta prędkość jest imponująca, nie jest to najszybsza kiedykolwiek zarejestrowana transmisja. Dwa lata temu japońscy badacze z Narodowego Instytutu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (NICT) ustanowili światowy rekord prędkości danych, osiągając prędkości transmisji 1,02 petabitu na sekundę, czyli 1 020 000 000 megabitów na sekundę. Jednak badacze NICT użyli niestandardowego kabla z czterema rdzeniami, a nie standardowej linii jednordzeniowej.