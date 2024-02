Intel przegrywa w niemieckim sądzie

Amerykańska firma R2 Semiconductor wniosła do niemieckiego sądu pozew przeciwko Intelowi, oskarżając go o to iż przywłaszczył sobie jej własność intelektualną. Domagała się też, aby w związku z tym Intel przestał sprzedawać a rynku niemieckim niektóre ze swoich procesorów.

Sprawa dotyczy niektórych układów CPU wcześniejszej generacji, w tym następujących układów linii Core: Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake i Xeon Scalable Ice Lake Server. Firma R2 Semiconductor twierdzi, że wbudowane w te procesory zintegrowane regulatory napięć zostały przez nią wcześniej opatentowane i Intel nie miał prawa ich stosować. Niemiecki sąd regionalny w Dusseldorfie rozpatrzył w ostatnich dniach pozew i wydał orzeczenie przyznające rację firmie R2 Semicondactor. Nakazał jednocześnie Intelowi, aby wycofał z niemieckiego rynku wspomniane procesory.] To dla Intela bolesna porażka, tym bardziej iż zakaz dotyczy również produktów zawierających kontrowersyjne procesory. Nowsze produkty są zwolnione z orzeczenia. Intel uważa, że R2 jest typowym przykładem firm określanych mianem troli patentowych, których jedyną działalnością jest wnoszenie do sądu pozwów i procesowanie się. Smutne jest to iż odbywa się to kosztem nabywców naszych produktów, pracowników i generalnie gospodarki. Intel poinformował również, że zamierza odwołać się od decyzji sądu. Podobne postępowanie sądowe między obiema firmami toczy się również w Wielkiej Brytanii.

