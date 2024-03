IDC CIO Summit – potencjał drzemiący w algorytmach

Jesteśmy świadkami i jednocześnie uczestnikami wielkiej technologicznej zmiany. Wszechobecne algorytmy przynoszą organizacjom obietnicę. Poprawy procesów, lepszego czasu reakcji, wsparcia, planowania, lepszego mapowania, oszczędności, zwiększania potencjału biznesowego i uwalniania potencjału pracowników. Rewolucja przenika na wskroś organizacje i społeczeństwa. O tym, jak skorzystać na wielkiej zmianie, będą rozmawiać uczestnicy zbliżającego się IDC CIO Summit 2024.

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej firmy przemierzają cyfrowy ekosystem, obserwując najważniejsze trendy technologiczne, które mogą odmienić ich przyszłość. Kilka przystani w tej podróży na pewno okazało się dobrą decyzją. Przeniesienie przynajmniej części procesów i zasobów do infrastruktury chmurowej, a następnie odkrycia hybrydowej rzeczywistości, wejście z aplikacjami w świat kontenerów czy zwiększenie udziału przetwarzania zasobów na brzegu sieci pomogły organizacjom usprawnić biznes. Pojawia się jednak pytanie fundamentalne – czy ta wyprawa po złote runo jest prostą podróżą w celu z góry określonym, gdzie na końcu czeka łatwe do określenia (i wdrożenia) narzędzie/usługa/oprogramowanie, czy raczej istotniejsza wydaje się sama podróż, z klasyczną powieściową etapową metamorfozą bohatera i jego świata. Gdzie celem jest dogłębna zmiana wszystkiego i wszędzie. Gdzie ostatecznie „już nic nie będzie tak samo”.

I komu lub czemu zmiana będzie służyć? Czy beneficjentami cyfrowej zmiany są tylko przedsiębiorstwa czy może jednak potrzebujemy znacznie szerszego procesu, uwzględniającego również (a może przede wszystkim) usługi dla społeczeństwa?

Zobacz również:

Podróż trwa, a ten rok będzie należeć do AI

W 2023 r. na same tylko rozwiązania GenAI globalnie wydano łącznie 19,4 mld dolarów. A to dopiero początek. Według prognoz IDC, w perspektywie 3 najbliższych lat inwestycje osiągną wartość 150 mld dolarów. Aż 30% inwestycji w AI do 2027 roku będą stanowiły wydatki na jej generatywną odmianę.

„Widzimy ogromną zmianę. Mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej, inwestycje w technologie cyfrowe będą rosły w 2024 r. aż siedem razy szybciej niż cała gospodarka. Kluczową rolę będzie odgrywała oczywiście sztuczna inteligencja, która będzie wdrażana w niemal każdym obszarze działalności przedsiębiorstw. Jeśli w samym tylko regionie EMEA budżet na AI wzrośnie w przyszłym roku o 40%, oznacza to dodatkowe 30 mld dolarów wydatków na technologie. To najlepiej pokazuje skalę i tempo zmian” – zauważa Ewa Zborowska, Research Director z IDC Polska.

Żyjemy obecnie w erze AI Everywhere – świecie, w którym sztuczna inteligencja jest nie tylko łatwo dostępna, ale przede wszystkim staje się integralną częścią strategii oraz działań biznesowych. Przekłada się to również na życie społeczeństwa

Jesteśmy więc świadkami wielkiej zmiany. Wszechobecne algorytmy przynoszą organizacjom obietnicę. Poprawy procesów, lepszego czasu reakcji, wsparcia, planowania, lepszego mapowania, oszczędności, zwiększania potencjału biznesowego i uwalniania potencjału pracowników, odciążonych z powtarzalnych, czasochłonnych zadań, jak np. sortowanie i kategoryzacja dokumentów, dając w zamian automatyzację generowania raportów i analiz czy przejęcie funkcji odpowiadania na standardowe zapytania klientów.

Rozwiązania AI, GenAI, przenikają na wskroś dojrzałe i odważne firmy. Czyli takie, które nie boją się wielkich zmian (i korzyści), jakie może przynieść królestwo algorytmów i w nim upatrują przyszłości. Zmian procesów, technologii, ludzkich kompetencji i aktywności. Przemodelowanie istniejącego świata, wywrócenie znanego i nowa strategia.

Tego chcą organizacje. Dogłębnej zmiany, która przyniesie inny wymiar prowadzenia biznesu, pozwoli pewniej stawać do walki z konkurencją i przynosić poprawę.

Analitycy IDC w predykcjach przedstawionych w raporcie „IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2024 Predictions” wyraźnie podkreślają sztuczną inteligencję jako punkt zwrotny na rynku

Bez łatwych pytań

Czy wywrócenie starego porządku będzie odbywać się za pomocą szerokiej palety dostępnych na rynku rozwiązań? A może specyfika biznesu będzie wymagać innego podejścia i zbudowania własnego silnika zmian?

To nie są proste pytania i łatwe odpowiedzi, ale wyzwanie oparte na korelacji budżetów, wiedzy, potencjału i konsekwencji w prowadzeniu zmiany. Chcieć a móc często nie chodzą w jednym zaprzęgu. A na końcu pozostaje jeszcze kwestia obiektywnej oceny przeprowadzanych zmian. I w jakimś sensie odwaga, by zrewidować projekty, wskazać porażki, ale i wyciągać wnioski do dalszych, lepszych działań. Badanie IDC Future Enterprise Sentiment Survey, wskazało skalę wyzwań transformacyjnych dla naszego regionu. Wyzwań mierzonych świadomością sukcesu transformacyjnego. W 2022 r. tylko 9% organizacji z regionu EMEA uznało, że ich projekty transformacji cyfrowej zakończyły się sukcesem.

Bycie we właściwej dziesiątce (dziewiątce) staje się więc wyzwaniem i obietnicą lepszego. Ale też koniecznością. Organizacje nie mają tak naprawdę wyboru poza ucieczką do przodu. Ostra konkurencja, konieczność ograniczania kosztów, potrzeba szybszego podejmowania decyzji w oparciu o bezkres płynących danych zmuszają tysiące firm do technologicznego wyścigu.

W tym akurat nie wygra ten, kto kupił najwięcej systemów i rozwiązań, ale przebudował całą strukturę biznesu i zrozumiał zmianę. A ta dziś ma na imię AI. Analitycy IDC w predykcjach przedstawionych w raporcie „IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2024 Predictions” wyraźnie podkreślają sztuczną inteligencję jako punkt zwrotny na rynku.

Fot. Pixabay

Społeczeństwo beneficjentów

Czekająca świat, biznes, społeczeństwa zmiana, rozleje się szeroko. Czy stanie się lekiem na wszystko? Dyplomatycznie i bezpiecznie można odpowiedzieć „to zależy”. Od czego? Dobrze wdrożone algorytmy przede wszystkim uczynią organizacje widzialnymi, procesy biznesowe, powiązania partnerskie, nitki rozbudowanej logistyki, zyskają potężnego sojusznika, który w czasie rzeczywistym (oczywiście uzyskanym dzięki dogłębnej zmianie infrastukturalnej IT) wskaże istotne dla biznesu wartości. Źle poprowadzony projekt zmiany pochłonie budżety, zniechęci, spowolni marsz.

By zrozumieć potencjał AI i możliwy wpływ algorytmów na biznes i życie, potrzebne jest zrozumienie u podstaw i przekonanie do zmiany tych, którzy na niej skorzystają, ponieważ częścią technologicznej rewolucji są nie tylko firmy, ale także konsumenci i pracownicy. „Rozpoczynamy nowy rozdział. Żyjemy obecnie w erze AI Everywhere – świecie, w którym sztuczna inteligencja jest nie tylko łatwo dostępna, ale przede wszystkim staje się integralną częścią strategii oraz działań biznesowych. Przekłada się to również na życie społeczeństwa. W regionie EMEA do 2026 r. 75 % organizacji rozważy wykorzystanie AI lub już z tej technologii korzysta. Ma to wpływ na zwykłych obywateli” – wyjaśnia Ewa Zborowska.

Wyzwań jest co najmniej tyle, co szans. Potrzeba na pewno mapy, by zwizualizować sobie cele.

IDC CIO Summit 2024, który w tym roku odbywać się będzie 17 – 19 kwietnia w Sopocie ma być właśnie takim miejscem, w którym wątki zmiany na poziomie ludzi, technologii i biznesu odnajdą swój wspólny początek – AI, a obecni tam eksperci przejmą na siebie rolę drogowskazów w nowym etapie cyfrowej podróży.

IDC CIO Summit 2024 dla wielu CIO może być tym miejscem, gdzie uzupełnia się paliwo przed kolejnym etapem i inspiruje do następnego kroku, zaplanowanego, przemyślanego, konsekwentnego.

Computerworld, który objął patronat medialny nad wydarzeniem, zaprasza i rekomenduje.