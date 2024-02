IBM Power10 w Inter Cars

Inter Cars, największy dystrybutor części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej, wybrał IBM Power10 do modernizacji swojego systemu IT. Technologia IBM gwarantuje firmie co najmniej 5-letnią perspektywę rozwoju centralnego systemu ERP, nawet w scenariuszu podwojenia obciążenia.

Jednym z głównych oczekiwań Inter Cars wobec modernizacji infrastruktury IT było utrzymanie ciągłości biznesowej oraz zapewnienie wystarczającej mocy obliczeniowej niezbędnej do realizacji celów biznesowych. Warunki nie dziwiły – biznes firmy rośnie dwucyfrowo rok do roku.

W 2023 roku przychody ze sprzedaży towarów Inter Cars S.A. w Polsce wyniosły 7,27 mld złotych, co oznacza wzrost o 13,9% r/r.

Wdrożenie poprzedziła szczegółowa analiza środowiska IT pod kątem utylizacji systemu, problemów, aplikacji i charakterystyki przetwarzania oraz zdefiniowanie oczekiwań wobec przyrostu danych. Projektowanie systemu uwzględniało również możliwość szybkiego tworzenia środowisk testowo-deweloperskich. Na tej podstawie Inter Cars wybrał serwer IBM Power E1080 z macierzami All Flash IBM. To jeden z najpotężniejszych i skalowalnych serwerów w ofercie IBM Power, zaprojektowany z myślą o obciążeniach o znaczeniu krytycznym, wymagających dużej ilości danych oraz najwyższej dostępności, niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności. Inter Cars korzysta też z systemu Unix AIX v 7.3, rozwiązania IBM FlashCopy do tworzenia bezpiecznych i skalowalnych środowisk testowo-deweloperskich oraz IBM Remote Copy do replikacji danych pomiędzy centrami danych. Obecnie firma posiada około 20 takich środowisk i w razie potrzeby w mniej niż godzinę może uruchomiać nowe, kompleksowe środowisko.

Wybór platformy IBM Power10 pomógł firmie Inter Cars skonsolidować infrastrukturę i odejść od środowiska rozproszonego, opartego o dwa serwery dla głównych operacji biznesowych oraz dodatkowe kilka serwerów dla środowisk testowo-deweloperskich w celu optymalizacji wykorzystania licencji baz danych, z dostępnością architektury wynoszącą 99,9999%.

„Jesteśmy pod wrażeniem osiągniętych korzyści. Po modernizacji środowiska IT, wykonując te same operacje biznesowe utylizacja jest mniejsza o 50% dla tych samych przypisanych zasobów fizycznych. Taka sytuacja stwarza nam doskonałe warunki do dalszego rozwoju biznesu. Konsolidacja pozwoliła obniżyć koszty utrzymania infrastruktury i nie wymagała zakupu dodatkowych licencji oprogramowania baz danych” – podkreśla Artur Szczepański

Chief Technology Officer w Inter Cars.

Na inwestycje w bezpieczną i wydajną technologię w Inter Cars warto spojrzeć w perspektywie wydarzeń sprzed kilku lat. W 2017 roku firma była jedną z ofiar potężnego, globalnego ataku Petya, który na ponad 3 dni wyłączył zdolność operacyjną spółki. Przy takiej skali biznesu, jaki prowadzi firma, zrozumiałe są inwestycje w niezawodne technologie.