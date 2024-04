Hakerzy włamali się do znanego polskiego sklepu internetowego

Do serwerów obsługujących sklep internetowy DeeZee, który należy do firmy CCC, włamali się hakerzy, kradnąc z nich dane należące do klientów firmy.

Marka DeeZee działa na rynku od 18 lat, a firma CCC przejęła ją w 2018 roku. Incydent miał miejsce w połowie marca i łupem hakerów mogło paść wiele cennych informacji, ponieważ sklep sprzedaje każdego roku miliony butów, a kupujący je klienci często rejestrują się w nim i zakładają konto. Platforma e-commerce współpracująca ze sklepem (AtomStore) poinformowała iż hakerzy mogli skraść z serwerów adresy e-mail oraz informacje o zamówionych przez klientów towarach. Atak odsłonił dane należące do tysięcy użytkowników platformy. Sklep uspokaja, że wśród przejętych przez hakerów informacji nie było żadnych danych adresowych, mimo to zaleca ostrożność i rekomenduje, aby klienci jak najszybciej zmienili hasła. Zobacz również: Menedżer haseł - na które rozwiązanie warto postawić w 2024 roku

Grupa Medusa zwiększa aktywność ransomware DeeZee napisał do klientów e-mail, w którym czytamy, „Otrzymujesz tego maila, ponieważ poprosiliśmy cię o zmianę hasła do konta użytkownika w sklepie internetowym deezee.pl. Konieczność zmiany hasła była częścią procedur bezpieczeństwa, jakie wdrożyliśmy w związku z atakiem hakerskim, do jakiego doszło poprzez naruszenie infrastruktury naszego partnera prowadzącego sklep (AtomStore). Otrzymaliśmy od niego informację o możliwym wycieku adresów mailowych oraz informacji o ilości i wartości zamówień”.