HPE wzbogaca ofertę software-defined storage

Nowości HPE obejmują m.in. pamięci masowe definiowane programowo (software-defined storage) dla Amazon Web Services. Firma zaprezentowała też program HPE Timeless dla użytkowników infrastruktury HPE, którego celem jest długoterminowa ochrona inwestycji infrastrukturalnych.

Pierwsza z nowości to HPE GreenLake Block Storage for Amazon Web Services - pamięć masowa definiowana programowo, ułatwiająca zarządzanie danymi i obciążeniami w środowiskach chmury hybrydowej. Rozwiązanie opracowano z myślą o zapewnieniu bezproblemowego, jednolitego systemu zarządzania pamięcią masową w chmurze hybrydowej, co - jak zapewnia producent - przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji i uzyskanie odporności typowej dla systemów klasy korporacyjnej.

Firma rozszerzyła też funkcjonalność platformy GreenLake for Private Cloud Business Edition o obsługę architektur HPE Alletra Storage MP i HPE SimpliVity Gen11. Nowa wersja GreenLake for Block Storage, oparta na HPE Alletra MP, pozwoli na skalowanie pojemności NVMe do 5,6 PB i oferuje HPE Infosight AIOps, aby zapewnić widoczność obciążeń roboczych oraz poprawić wydajność, dostępność i wykorzystanie zasobów. Natomiast obsługa HPE SimpliVity Gen11 zapewnii węzły HPE ProLiant Gen11 umożliwiające uruchamianie maszyn wirtualnych brzegowych i ogólnego przeznaczenia z dostępnością danych na poziomie 99,999 proc. i wbudowaną ochroną danych.

"Nowy system analityczny cross-stack, obecnie w pełni zintegrowany z chmurą HPE GreenLake, usprawnia zarządzanie pamięcią, co pozwala użytkownikom proaktywnie zapobiegać problemom z opóźnieniami, które zmniejszają wydajność wykonywania zadań. Pełna korelacja zasobów (full-stack) w połączeniu z silnikiem HPE AIOps umożliwia klientom obserwowanie, przewidywanie i łagodzenie zakłóceń w infrastrukturze maszyn wirtualnych, pamięci masowej, sieci, mocy obliczeniowej i chmury. Ponadto, użytkownicy HPE Alletra MP będą mogli za pośrednictwem HPE Sustainability Insight Center monitorować trendy zużycia energii i emisji dwutlenku węgla" - czytamy w komunikacie spółki.

HPE Alletra MP oferuje większą odporność w obszarach krytycznych, zapewniając skalowalność do 5,6 PB z obsługą do 16 półek rozszerzających JBOF (dwukrotnie większa pojemność niż dotychczas). Nowy system ochrony globalnej obsługuje replikację three-site. Z HPE Alletra Storage MP zintegrowany jest system Zerto Cyber Resilience Vault, zapewniając bezpieczne, niezmienne kopie danych i umożliwiając szybkie odzyskanie danych po cyberataku. Użytkownicy mogą chronić, audytować i bezpiecznie przechowywać najbardziej krytyczne aplikacje z dostępem do szybkiego przywracania usług w przypadku zakłóceń ich działania lub włamań.

Program HPE Timeless to z kolei nowe podejście do posiadania pamięci masowej dzięki ochronie inwestycji i przejrzystemu cyklowi życia infrastruktury - podkreśla HPE. Uczestnicy programu, którzy wybiorą blokową pamięć masową opartą na HPE Alletra MP, mogą skorzystać z upgrade’u do kontrolera następnej generacji w momencie odnowienia subskrypcji. Pozwala to zaoszczędzić średnio 30 proc. łącznego kosztu posiadania pamięci masowej i uniknąć dużych, skokowych modernizacji. Program obejmuje gwarancję 100 proc. dostępności danych HPE oraz gwarancję wydajności danych HPE StoreMore.

HPE GreenLake Block Storage for AWS można zamawiać od końca maja 2024 roku. Program HPE Timeless będzie dostępny w trzecim kwartale 2024 r. Rozwiązania HPE Alletra Storage MP i HPE SimpliVity Gen11 są teraz dostępne wraz z HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition.