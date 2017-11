HPE i Rackspace opracowały wspólnie chmurowy system on-premises

Rozwiązanie nosi nazwę OpenStack Private Cloud, zostało zaprojektowano z myślą o konkurowaniu z chmurami publicznymi i oferuje usługi, które są rozliczane w trybie pay-as-you-go.

Obie firmy nawiązały współpracę celem opracowania systemu działającego w prywatnych centrach danych w trybie pay-as-you-go i świadczącemu usługi podobne do tych, jakie oferują publiczne chmury. Firma może skonfigurować bazujące na oprogramowaniu OpenStack usługi we własnym centrum danych względnie w centrum danych będącym we władaniu firmy Rackspace.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że rozwiązanie tego typu cieszą się ostatnio rosnącą popularnością. I tak np. Microsoft ma w ofercie rozwiązanie noszące nazwę Azure Stack, które pozwala firmie wdrażać usługi Azure we własnym centrum danych.

Również firma Oracle zaprojektowała podobny system, nadając mu nazwę Cloud at Customer. Google i Cisco przygotowują się natomiast do wprowadzenia w najbliższej przyszłości podobnych usług do swoich ofert, które będą bazować na platformie Google Cloud.

Rozwiązanie OpenStack Private Cloud pojawi się oficjalnie w ofertach obu firm pod koniec listopada.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, polski oddział HPE (Hewlett Packard Enterprise Polska) zajął 13 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży swoich produktów i usług (z wynikiem 1 247 715 tys. zł).