Gyoukou – najbardziej efektywny superkomputer wśród najszybszych na świecie

Superkomputery najnowszej generacji pracują nie tylko szybko, ale można je coraz częściej zaliczyć również do systemów obliczeniowych charakteryzujących się bardzo wysoką efektywnością pracy. Chodzi o współczynnik określający, jaką wydajność oferuje komputer w przeliczeniu na jeden wat pobieranej mocy.

Jak wiadomo, lista wymieniająca najszybsze superkomputery na świecie nosi nazwę Top500, a Green500 to lista, na której znajdują się komputery oferujące najlepszy współczynnik cena/wydajność. Piszemy o tym, ponieważ jeden z najszybszych aktualnie superkomputerów na świecie zajmuje również poczesne miejsce na liście Green500. To system Gyoukou, który zajmuje eksponowane miejsce zarówno na liście Top500 jak i Green500.

Przyglądając się obu tym listkom (Top500 i Green500) nie sposób nie zauważyć jeszcze jednej rzeczy. Rosnącej dominacji chińskich systemów obliczeniowej. I tak na opublikowanej sześć miesięcy temu liście Top500 Amerykanie umieścili 169 superkomputerów, a Chińczycy 160. Obecnie na liście tej – która została opublikowana wczoraj - można znaleźć 202 chińskie superkomputery oraz 144 amerykańskie.

Amerykanie i Chińczycy dominują wyraźnie. Inne kraje są daleko w tyle. Dość powiedzieć, że na trzecim miejsce znajduje się Japonia (która umieściła 35 superkomputerów na najnowszej liście Top500), a na kolejnych Niemcy (30), Francja (18) i Wielka Brytania (15).

Dwa pierwsze miejsca na najnowszej liście Top500 zajmują chińskie superkomputery (Sunway TaihuLight z wynikiem 93,01 petaflopsów) i Tianhe-2 z wynikiem 33,86 petaflopsów. Trzecie miejsce przypadło pracującemu w Szwajcarii superkomputerowi Piz Daint (19,59 petaflopsów).

Czwarte miejsce zajmuje japoński system obliczeniowy Gyoukou pracujący w Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (19,14 petaflopsów) i właśnie na niego warto zwrócić szczególną uwagę. Dlaczego? Ponieważ pracuje on wyjątkowo efektywnie oferując współczynnik 14,17 gigaflopsów na jeden wat pobieranej mocy. Daje to mu piąte miejsce na liście Green500.