Grupa hakerów LockBit unieszkodliwiona

Funkcjonariusze policji i organów ścigania z 11 krajów połączyli w ostatnich miesiącach siły, chcąc ukrócić przestępczą działalność grupy hakerów znanej pod nazwą LockBit. To jedna z najgroźniejszych i najbardziej szkodliwych grup tego typu działających w internecie. Wśród aresztowanych znajdują się osoby działające w Polsce.

Operacja Chronos zakończyła się sukcesem i zaowocowała aresztowaniem wielu hakerów, w tym tych działających w Polsce. Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że LockBit zarobił ponad 120 milionów dolarów, przeprowadzając wiele ataków typu ransomware.

Grupa znana jest z tego iż sprzedaje dostęp do swojego destrukcyjnego złośliwego oprogramowania, po aby nabywający je klienci mogli przeprowadzać ataki ransomware, wykradając swoim ofiarom dane i szyfrujące je, a następnie żądając za ich odszyfrowanie zapłaty. Jeśli ofiary nie płacą, grupa bardzo często udostępnia publicznie takie wrażliwe dane w ramach w ramach strategii znanej pod nazwą podwójnego wymuszenia.

Z kolei Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości twierdzi, że przejęła kontrolę nad wewnętrznymi serwerami grupy i jej publiczną stroną internetową. Grupa grozi, że będzie dalej prowadzić swoją przestępczą działalność, ale przynajmniej na pewien czas jej działania zostaną w dużym stopniu sparaliżowane.

Pocieszające jest to, że organy ścigania stworzyły już narzędzie odszyfrowujące przejęte przez grupę dane, za pomocą którego ofiary grupy LockBit mogą odblokować swoje systemy IT bez konieczności płacenia okupu. Narzędzie to jest dostępne w 37 językach i pomogło już ponad 6 milionom ofiar na całym świecie uniknąć przykrych konsekwencji takich ataków.