Google zmienia nazwę usługi Bard

Korporacja zmienia nazwę swojej usługi Bard na Gemini. Ze wstępnych informacji wynika, że wszystkie podstawowe funkcje aplikacji Bard – której premiera miała miejsce rok temu - pozostają niezmienione. Pojawią się natomiast wraz ze zmianą nazwy aktualizacje w obszarze grafiki i interfejsu użytkownika.

Google tłumaczy zmianę w następujący sposób: chcemy zapewnić każdemu bezpośredni dostęp do Google Al, a od następnego tygodnia każdy użytkownik Gemini we wszystkich obsługiwanych przez nas krajach i językach będzie mieć dostęp do zestawu najlepszych modeli Al.

Podczas gdy Bard został wprowadzony na rynek z PaLM jako podstawowy model generatywnej sztucznej inteligencji, Google wprowadził pod koniec zeszłego roku nowy model sztucznej inteligencji Gemini.

Tak więc Google ma wreszcie na tyle duży model AI, by mógł konkurować z GPT-4. Jednocześnie na tyle mały, aby mogły go obsługiwać takie urządzenia jak Pixel 8 czy Samsung Galaxy S24. Google uruchomi płatną wersję usługi Gemini Advanced. Korzysta ona z mocniejszego generatywnego modelu AI, podczas gdy zwykła wersja korzysta z Gemini Pro. Nowa aplikacja Gemini pojawi się na urządzeniach Android i będzie ją można integrować z takimi usługami, jak Gmail, Google Map i YouTube.

Jak już wspomniano, wraz ze zmianą nazwy podstawowe funkcje Barda pozostają nienaruszone. Pojawią się jednak pewne aktualizacje grafiki, jak również udoskonalenia wprowadzone do GUI, co pozwoli wyeliminować pewne wizualne problemy, oraz poprawi czytelność i uprości nawigację. Pojawi się też nowa witryna gemini.google.com, po wywołaniu które na razie pojawia się komunikat o błędzie (404). Nowa wersja Gemini Advanced będzie na początku dostępna w 150 krajach i będzie zapewne najlepiej działać w języku angielskim. Wraz ze zmianą marki, usługa Gemini w końcu pojawi się także w Kanadzie, gdzie wkrótce zostanie wdrożona również jako aplikacja.