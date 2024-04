Google wzmacnia bezpieczeństwo przeglądarki Chrome

Firma wprowadziła do przeglądarki Chrome – a konkretnie do obsługującego ją silnika JavaScript - lekką piaskownicę noszącą nazwę V8. Piaskownica została zaprojektowana z myślą o likwidowaniu typowych luk znajdujących się w mechanizmach gwarantujących silnikowi bezpieczeństwo.

Piaskownica przenosi kod, który ma trafić do silnika, do podzbioru wirtualnej przestrzeni adresowej procesu (czyli do piaskownicy), izolując go w ten sposób od reszty całego procesu. Jest to rozwiązanie realizowane w stu procentach przez oprogramowanie, pracujące podobnie do mechanizmów stosowanych we współczesnych systemach operacyjnych, które separują pewne procesy tak, aby nie trafiły od razu do jądra systemu, a zostały wcześniej sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa.

Podstawowym powodem, dla którego Google opracowało tę nową funkcję zabezpieczeń przeglądarki Chrome, jest fakt iż obsługujący ją silnik jest często atakowany z wykorzystaniem podatności typu zero-day. Piaskownica może skutecznie ograniczyć liczbę takich ataków. Google rozwiewa obawy użytkowników przeglądarki, iż piaskownica spowolni jej pracę. Testy porównawcze przeprowadzone przez zespół informatyków potwierdzają, że w przypadku typowych zadań realizowanych przez przeglądarkę, jej wydajność może spaść tylko o 1%.. To wielkość, którą użytkownicy nie zauważą, mając jednocześnie pewność iż są bezpieczni.

Piaskownica V8 została już wprowadzana do przeglądarki Chrome 123 wersja beta. Mogą z niej korzystać użytkownicy urządzeń pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Android, ChromeOS, Linux, MacOS i Windows.