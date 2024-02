Google wypróbowuje eksperymentalną funkcję bezpieczeństwa w Singapurze

Singapur będzie pierwszym krajem, w którym Google wdroży eksperymentalną funkcję, która ochroni użytkowników urządzeń Android przed poczynaniami cyberprzestępców.

Użytkownicy urządzeń Android nie będą mogli pobierać aplikacji uznanych za niebezpieczne, ponieważ Google zamierza w najbliższym czasie wdrożyć taki mechanizm ochrony przed oszustwami w Singapurze, realizując to zadanie we współpracy z lokalnymi władzami. Posunięcie to ma na celu walkę z rosnącym problemem oszustw, a Singapur posłuży firmie Google do przetestowania takiego rozwiązania i sprawdzenia, czy jest on skuteczny.

Nowa funkcja (która zostanie wprowadzona do mechanizmu Google Play Protect) zablokuje instalację aplikacji, które użytkownik próbuje pobrać z niesprawdzonych witryn. Są to aplikacje pobierane najczęściej z witryn oferujących różnego rodzaju narzędzia używane do przesyłania wiadomości lub menedżery plików. Google oznaczy je jako potencjalnie ryzykowne i zablokuje każdą zainicjowaną przez użytkownika operację ich pobierania.

Rozwiązanie to będzie chronić użytkowników urządzeń mobilnych przed oszustwami wykorzystującymi złośliwe oprogramowanie. Google opracował je we współpracy z Singapurską Agencją Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Problem jest poważny, bowiem cyberprzestępcy często stosują różne taktyki socjotechniczne, która starają się pod fałszywym pretekstem oszukać użytkowników urządzeń mobilnych, namawiając ich np. do tego, aby wyłączyli zabezpieczenia i zignorowali proaktywne ostrzeżenia o potencjalnym złośliwym oprogramowaniu. Może to spowodować, że użytkownik pobierze taką aplikacje, która prosi go o podanie poufnych danych osobowych.