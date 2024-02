Google udostępnia AI Gemma dla developerów

Alphabet Inc., właściciel Google, wprowadza nowe, otwarte duże modele językowe, które nazywa Gemma. Tym samym odwraca swoją ogólną strategię utrzymywania firmowej technologii sztucznej inteligencji z dala od publiki.

Gemma trafia do developerów / Fot. Mat. prasowe

Gemma, która będzie obsługiwać tylko tekst, została zbudowana na tej samej bazie badawczej i technologicznej, co flagowy model AI firmy — Gemini. Model zostanie wydany w dwóch rozmiarach: jednym skierowanym do klientów, którzy planują rozwijać oprogramowanie sztucznej inteligencji, wykorzystując wysokowydajne chipy AI i centra danych, oraz mniejszym modelu, dla bardziej ekonomicznego budowania aplikacji.

Google rozwinęło technologię, która leży u podstaw generatywnej AI, ale w tworzeniu produktów, które mogą automatyzować zadania takie jak podsumowywanie raportów, pisanie kodu oprogramowania czy tworzenie kampanii reklamowych, pozostawało w tyle za OpenAI.

Zobacz również:

Udostępnienie otwartych modeli Gemma może wydawać się sprzeczne z wcześniejszymi celami firmy w dziedzinie AI, ale Google stwierdziło, że jest to po prostu "kontynuacja historii innowacji w świecie open source".

Google Gemma jako otwarty kod dla wszystkich zainteresowanych

Przedstawiciele firmy wskazali na wcześniejsze ruchy, takie jak udostępnienie wewnętrznego silnika AI TensorFlow za darmo dla developerów oraz wprowadzenie tak zwanych transformatorów — elementów, które tworzą dzisiejsze najczęściej używane duże modele językowe, w tym popularny chatbot AI OpenAI, ChatGPT.

"To nowa możliwość dla nas, aby zbudować coś, nad czym możemy pracować razem ze społecznością, by stworzyć nowe możliwości w badaniach i rozwoju AI, we współpracy z ludźmi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Google" — powiedział Tris Warkentin, dyrektor ds. zarządzania produktem w Google DeepMind.

Niektórzy obserwatorzy — w tym kilku pracowników Google — krytykowali internetowego giganta za utratę przewagi w AI na rzecz społeczności open source. W zeszłym roku starszy inżynier oprogramowania Google, Luke Sernau, napisał popularnego posta krytykującego firmę, argumentując, że wielu niezależnych badaczy wykorzystało narzędzia open source do szybkiego i nieoczekiwanego postępu w AI.

W styczniu firma zawarła umowę z platformą hostingu oprogramowania AI, startupem Hugging Face, który tworzy też oprogramowanie AI i zapewnia platformę dla innych firm. Google współpracowało również ze startupem, aby modele Gemma były w pełni wspierane z kompleksową integracją w Hugging Face od momentu uruchomienia.

Modele Gemma integrują się z platformą przedsiębiorstw Google Cloud, Vertex AI, pozwalając developerom pozostać w ekosystemie Google na każdym etapie budowania narzędzi AI. Tymczasem aplikacje, które developerzy tworzą, korzystając z modelu, będą "komercyjnie dozwolone". Oznacza to, że developerzy będą mogli stosować modele biznesowe, które mają dla nich sens.