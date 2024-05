Google Pixel oficjalnie w Polsce - świetna wiadomość dla biznesu

Ta premiera była jedynie formalnością, ale bardzo istotną. Na oficjalną dystrybucję Pixeli czekaliśmy w Polsce dobrych kilka lat.

We wtorek - 7 maja 2024 roku - firma Google zorganizowała konferencję prasową, na której oficjalnie potwierdzono wprowadzenie do polskiej sprzedaży smartfonów z rodziny Google Pixel.

Pixel 8a Źródło: google.com

Wyszukiwarkowy gignat zdecydował się na uruchomienie oficjalnego sklepu Google Store oraz wdrożenie smartfonów do polskiej dystrybucji we współpracy z siecią sklepów Media Expert oraz operatorem sieci komórkowej Play.

Jednocześnie razem z globalną premierą w Polsce pojawi się również najtańszy smartfon Google Pixel 8a.

Portfolio produktowe uzupełniają słuchawki Google Pixel Buds A-Series oraz oficjalne pokrowce na smartfony z rodziny Pixel 8. W ofercie na razie nie znajdzie się Pixel Fold oraz tablet Pixel Tablet.

Wdrożenie sprzętu od Google do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju to świetna wiadomość dla wszystkich firm. Mogą one teraz kupić referencyjne urządzenia z Androidem z oficjalnej polskiej dystrybucji oraz wraz z abonamentem.

Wszystkie smartfony od Google posiadają autorski chip Tensor, dedykowane narzędzia Google AI z przetwarzaniem na urządzeniu, Androida 14 z gwarancją 7-letnich aktualizacji (od daty premiery urządzenia), a także rozbudowane systemy zabezpieczeń danych z wykorzystaniem układu Titan.

Funkcje bezpieczeństwa w Pixelach fot. Daniel Olszewski/Computerworld

Tym samym są to idealne urządzenia do wykorzystania w biznesie. Mają najnowsze oprogramowanie, łatki zabezpieczeń co miesiąc oraz przez wiele lat pozwalają cieszyć się nowymi funkcjami Androida, a przede wszystkim najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

W Polsce można zakupić: