Gmail ma 20 lat

Internautom warto przypomnieć, że premiera najpopularniejszej aplikacji pocztowej Gmail miała miejsce 20 lat temu, dokładnie 1-go kwietnia 2004 roku. Nie była to zbyt fortunna data, gdyż wiele osób uważało wtedy, że jest to prima aprilisowy żart.

O tym, że jest to aplikacja pocztowa numer jeden świadczy fakt, że 20 lat po premierze z jej usług korzysta co siódma osoba zamieszkująca Ziemię (1,2 mld). W 2004 roku była to bardzo zaawansowana technologicznie aplikacja, oferująca np. bezpłatnie pamięć o pojemności 1 GB, w której użytkownicy mogli przechowywać dane. Dzisiaj taka pojemność wywołuje uśmiech, ale wtedy był to parametr robiący olbrzymie wrażenie. Tym bardziej że podobne aplikacje tego typu, takie jak Hotmail i Yahoo, oferowała niewielki ułamek tej wielkości, która była podawana w KB.

Obecnie każdy użytkownik aplikacji Gmail ma do dyspozycji pamięć o wielkości 15 GB i może zawsze zwiększyć jej pojemność za dodatkową opłatą. W 2005 roku Google podwoił wielkość dostępnej pamięci do 2 GB, a w 2006 roku uruchomiono Kalendarz. W 2008 roku do Gmaila dodano funkcję potrafiącą wykrywać zapomniane załączniki, a w 2011 roku z aplikacji mogli korzystać również użytkownicy urządzeń iOS.

W następnym, czyli w 2012 roku, liczba użytkowników aplikacji wzrosła do 425 milionów, a pojemność dostępnej pamięci zwiększono do 10 GB . Rok później było to już 15 GB. W 2016 roku aplikacja była używana przez ponad 1 miliard użytkowników, a w kolejnych latach Google dodał nie niej funkcję generującą automatycznie odpowiedzi czy mechanizm tłumaczący treść wiadomości na różne języki.

Trzeba też powiedzieć, że aplikacja była z różnych powodów krytykowana. I tak do 2017 roku usługa Gmail automatycznie skanowała tekst każdej wiadomości nie tylko w celu wykrycia spamu lub złośliwego oprogramowania, ale także w celu umieszczenia obok nich odpowiednich reklam. Praktyka ta spotkała się z ostrą krytyką i Google oświadczyło, że aplikacja nie będzie czytać maili i będzie wyświetlać reklamy kontekstowe korzystając z innych źródeł danych.