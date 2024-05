Giełdowy awans kryptowaluty Ether

Pół roku po tym, gdy amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wyraziła zgodę na to, aby fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) handlowały spotowymi, bitcoinowymi walorami, podjęła podobną decyzję w odniesieniu do drugiej co do wielkości obrotów kryptowaluty, jaką jest ETH (Ether).

Grafika: Zakharchuk/Shutterstock