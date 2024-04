Galaxy AI trafi nawet na 3 letnie flagowce Samsunga

Samsung po raz kolejny udowadnia, że wsparcie jest dla niego niezwykle istotne. Posiadacze starszych flagowców otrzymają funkcje z Galaxy S24.

Samsung to jeden z niewielu producentów, którzy bardzo poważnie wywiązują się z obietnic związanych z aktualizacjami oprogramowania urządzeń na Androidzie. Koreański producent gwarantuje długotrwałe aktualizacje. Nawet średniaki otrzymują co najmniej 3 dużę aktualizacje Androida, a większość tańszych urządzeń kosztujących do 1500 zł została już zaktualizowana do Androida 14.

Galaxy AI trafi na starsze urządzenia Źródło: samsung.com

Koreański producent poinformował właśnie o dalszych planach aktualizacji swoich urządzeń do nakładki One UI 6.1, która wprowadza funkcje Galaxy AI zaprezentowane w styczniu 2024 roku razem z flagowymi smartfonami z serii Galaxy S24.

Posiadacze takich modeli jak Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4 wkrótce otrzymają dostęp do Galaxy One UI 6.1. Aktualizacja dla flagowych smartfonów z 2024 roku ma zostać udostępniona na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

Samsung pierwotnie twierdził, że do obsługi Galaxy AI potrzebne są nowoczesne podzespoły dostępne jedynie w Galaxy S24, ale firma zmieniła narracje. Posiadacze wyżej wymienionych urządzeń otrzymają:

Live Translate

Circle to Search

Generative Edit

Note Asssit

Na liście znajdują się zatem wszystkie flagowe funkcje pakietu Galaxy AI.

Co istotne wyżej wymienione funkcje trafią również do smartfonów z serii Galaxy S21, które zostały wprowadzone na rynek na początku 2021 roku.

Posiadacze modeli z 2021 roku otrzymają dostęp do ograniczonej wersji Galaxy AI w maju 2024 roku. Mowa o funkcjach Circle to Search oraz Magic Rewrite. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową część opcji nie trafi na Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.