GET.NET - konferencja dla programistów korzystających z technologii .NET

28 października odbyła się czwarta trójmiejska edycja konferencji GET.NET 2017, która zgromadziła w centrum wystawienniczo-kongresowym Amber Expo ponad 350 specjalistów technologii .NET.

Konferencja GET.NET poświęcona technologii .NET na stałe wpisała się do kalendarza wartościowych wydarzeń branży IT. Jak co roku, organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny zapraszając ekspertów z całego świata. W jej najnowszej edycji udział wzięło ponad 350 uczestników i 12 ekspertów w zakresie technologii .NET.

Tegoroczną edycję otworzyła prezentacja Tomasza Kopacza, cenionego eksperta Microsoft, który opowiedział o możliwościach i zasadach działania .NET Core, IL i ASP.NET Core. Tomasz Kopacz zanim został zatrudniony przez Microsoft, jako niezależny ekspert, przez wiele lat współpracował z Computerworld publikując wiele ciekawych materiałów dotyczących technologii tej firmy.

Tuż po tej głównej prezentacji, o budowaniu aplikacji w technologii Xamarin, pozwalającej pisać jednocześnie na iOS, Android i UWP, opowiedzieli Bartosz Bucoń i Mateusz Kowalewski reprezentujący firmę Sii. Na dwóch scenach wystąpiło jeszcze znanych specjalistów zajmujących się technologią .NET: Nino Crudele (Wielka Brytania), Dylan Beattie (Wielka Brytania), Tomáš Herceg (Czechy), Don Wibier (Holandia), Ian Cooper (Wielka Brytania), Marcin Hoppe, Michał Furmankiewicz, Łukasz Grala i Jakub Gutkowski.

Konferencja GET.NET jest pierwszym tak dużym przedsięwzięciem związanym z technologiami .NET w Polsce. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest firma Sii, która zatrudnia ponad 3000 inżynierów i jest dostawcą usług IT i inżynierii przemysłowej. Sii wspiera polskie firmy w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej.

Patronem honorowym przedsięwzięcia po raz kolejny został Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W promocję wydarzenia włączyli się partnerzy: Trojmiasto.pl, Microsoft Polska, Computerworld Polska, Komputer Świat, Crossweb, 4programmers.net, ChallengeRocket, Outsourcing Portal, Outsourcing&More, Grupa .NET PG, WSB.Code, Gdańsk, Invest in Gda, Helion, Invest in Pomerania i BEST.

GET.NET odbywa się dwa razy do roku – wiosną w Łodzi i jesienią w Gdańsku. Aktualnie trwają przygotowania do łódzkiej edycji, która odbędzie się wiosną 2018 roku. Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie konferencjaget.net oraz na profilu facebooka.