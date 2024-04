Francuski start-up rzuca wyzwanie tuzom przemysłu AI

Europejskie firmy stawiają śmielej czoła amerykańskim gigantom przemysłu AI. Przykładem może być francuska firma Mistral, która powstała rok temu i wypuścił na początku tego tygodnia innowacyjny model językowy AI.

To model typu LLM noszący nazwę Mixtral 8x22B, który zastępuje poprzednią wersję rozwiązania Mixtral 8x7B i ma pracować wydajniej od takich modeli, jak GPT-3.5 firmy OpenAI czy Llama 2 firmy Meta. Wydanie najnowszego LLM firmy Mistral następuje w okresie intensywnego wzrostu w branży sztucznej inteligencji w zakresie nowych i innowacyjnych modeli. Mixtral 8x22B, jak i inne zaawansowane modele LLM, są znane jako tzw. modele frontowe, czyli takie które mogą obsługiwać szeroką gamę zadań i żądań.

Wszystkie opracowane przez Mistral modele językowe są dostępne w wersji open source. Model Mixtral 8x22B ma postać pliku o wielkości 281 GB. Nowy model Mixtral może obsługiwać okno kontekstowe zdolne pomieścić 65 tysięcy tokenów i podejmuje decyzji lub przewidywania mają do dyspozycji 176 mld parametrów.

Ale konkurencja również nie próżnuje. I tak firma OpenAI wypuściła dwa dni temu GPT-4 Turbo with Vision. Jest to najnowszy model GPT-4 Turbo z funkcjami wizyjnymi do pracy ze zdjęciami, rysunkami i innymi obrazami przesłanymi przez użytkownika. Tego samego dnia Google udostępniło programistom zaawansowaną wersję Gemini Pro 1.5 LLM z bezpłatną opcją, która obsługuje do 50 żądań dziennie. Do gry włączyła się tę firma Meta, która ujawniła iż jej model Llama 3 zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu.