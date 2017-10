Fortinet: WannaCry i Petya to ataki które nie powinny osiągnąć sukcesu

Aktualne trendy w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego oraz prezentacja architektury Fortinet Security Fabric, były głównymi tematami organizowanej dorocznie przez Fortinet konferencji SecurityDay w Warszawie.

Fortinet to firma, która specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży produktów do zabezpieczania systemów IT i sieci przed współczesnymi zagrożeniami. Podczas konferencji przedstawiciele Fortinet prezentowali przykłady wdrożeń oraz paletę oferowanych przez firmę zintegrowanych rozwiązań tworzących systemy Fortinet Security Fabric i Fortinet ATP Framework umożliwiające kompleksowe zabezpieczenie środowiska IT przed zaawansowanymi atakami. W skład systemów wchodzą rozwiązania zapewniające ochronę zasobów plikowych, aplikacji webowych, urządzeń końcowych, poczty elektronicznej oraz komunikacji z internetem.

W ramach towarzyszących konferencji warsztatów przedstawiono różne scenariusze ataków oraz możliwe scenariusze efektywnej implementacji i rozbudowy systemów zabezpieczeń. M.in. Robert Dąbrowski, Systems Engineer Manager z Fortinet przedstawił demonstrację na żywo możliwości ochrony zasobów przedsiębiorstwa umieszczonych w chmurze AWS i Azure za pomocą rozwiązań Fortinet oraz zapewnienie bezpieczeństwa połączeń między fizycznym, firmowym centrum danych, a chmurą.

Jednym z prelegentów był Simon Bryden, Consulting Systems Engineer z Fortinet reprezentujący europejski odział FortiGuard, który przedstawił analizę ataków WannaCry i Petya. Wynika z niej, że w dobrze zabezpieczonych systemach, których administratorzy dbają o bieżącą aktualizację oprogramowania zagrożenia te nie miały szansy na osiągnięcie sukcesu. „Firmy, które miały zaimplementowany system Fortinet Security Fabric, skutecznie uchroniły się przed atakami WannaCry i Petya” podkreśla Simon Bryden.

Na pytanie czy technologie sztucznej inteligencji pozwolą na bardziej skuteczne eliminowanie zagrożeń, Simon Bryden odpowiada, że jest to technologia przyszłości. Obecnie tego typu rozwiązania wciąż dają zbyt wiele ostrzeżeń o potencjalnych atakach i producenci systemów bezpieczeństwa muszą wprowadzać dodatkowe mechanizmy zmniejszające liczbę błędnych informacji.

Fortinet oferuje rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do zabezpieczania systemów IT przed atakami. Udział tych pierwszych systematycznie spada i jak mówi Jolanta Malak, Regionalna Dyrektor Sprzedaży w Fortinet, już wkrótce sprzedaż oprogramowania przekroczy połowę obrotów firmy w Polsce. Ale popyt na rozwiązania wykorzystujące sprzęt wciąż będzie istniał, bo są to dedykowane systemy zapewniające szczególnie wysoką przepustowość i wydajność, której niektóre firmy potrzebują.