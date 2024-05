Firmy IT nasilają walkę z treściami deepfake

Fakt iż sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tworzenia fałszywych treści, zmusza firmy IT do przeciwdziałania takim praktykom. Właśnie dlatego Microsoft i OpenAI, jak również kilka innych firm, utworzyły fundusz mający zwalczać takie działania, zasilając go na początek kwotą 2 mln USD.

Grafika: StuartMiles/freerangestock