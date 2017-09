Mozilla zaprezentowała w tym tygodniu wersję beta gruntownie przebudowanego oprogramowania Firefox (chodzi oczywiście o przeglądarkę) nadając mu roboczą nazwę Quantum.

Nowa przeglądarka – oznaczona oficjalnie numerem 57 – zawiera rozwiązania (chodzi tu głównie o silnik) dzięki którym ma pracować nawet dwa razy wydajnej od dostępnej obecnie przeglądarki Firefox.

Ciekawe jest to, że do tej pory Mozilla nigdy nie nadawała nowym wersjom przeglądarki roboczych nazw, ograniczając się jedynie do przyporządkowania im kolejnego numeru. Tym razem złamała tę regułę, nadając tej wersji przeglądarkę nazwę Quantum.

Zobacz również:

Jak już wspomnieliśmy, jest to produkt znajdujący się w fazie beta. Oznacza to, że oprogramowanie jest przeznaczone głównie dla deweloperów i można obecnie testować. Mozilla zapowiada, że finalna edycja gotowego już do używania rozwiązania (po wprowadzeniu do niego niezbędnych poprawek) powinna pojawić 14-go listopada.

Twórcy przeglądarki informują, że pracuje ona tak wydajnie głównie dzięki silnikowi bazującemu na nowej technologii kryjącej się za skrótem CSS (Cascading Style Sheets). Strony są wtedy wyświetlane bardzo szybko, ponieważ technologia ta potrafi podzielić zadanie związane z wyświetlaniem poszczególnych stron na mniejsze części i zlecać ich wykonanie różnym rdzeniom procesora zainstalowanego w procesorze.

Przeglądarka Firefox Quantum jest dostępna w wersjach przeznaczonych do instalowania na komputerach Windows, macOS i Linux. Można ją pobierać z tej strony.