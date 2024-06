Facebook wkrótce będzie wykorzystywać nasze treści do trenowania swojej AI. Rezygnacja nie jest łatwa

Meta prawdopodobnie utrudniła ten proces celowo.

Facebook zacznie szkolić AI na naszych treściach / Fot. Unsplash.com

Facebook stanie się najnowszą platformą, która będzie wykorzystywać posty i zdjęcia swoich użytkowników do trenowania modeli AI. Można z tego zrezygnować, ale Meta najwyraźniej celowo uczyniła ten proces trudnym i uciążliwym. Jest on również podatny na niepowodzenia.

Polityka prywatności Facebooka zmieni się 26 czerwca 2024 roku, w wyniku czego publiczne treści użytkowników — nie prywatne wiadomości — będą wykorzystywane do trenowania i poprawy usług AI.

Meta zapewnia sposób na sprzeciwienie się zbieraniu danych, ale nie jest to tak proste jak zaznaczenie pola wyboru w dowolnym formularzu.

Jeśli chcesz zrezygnować, najpierw przejdź na tę stronę pomocy i kliknij sekcję, która stwierdza: "Chcę usunąć wszelkie informacje osobiste od podmiotów zewnętrznych użyte do tworzenia i ulepszania sztucznej inteligencji w Meta".

Następnie należy wypełnić formularz, podając kraj zamieszkania, imię, nazwisko i adres e-mail. Formularz pyta, czy modele AI w Meta mają wiedzę na nasz temat. Obejmuje to podanie wszelkich poleceń, które wprowadziliśmy, a które spowodowały, że nasze dane osobowe pojawiły się w odpowiedzi od modelu AI w Meta, funkcji lub doświadczenia. Meta również prosi o zrzut ekranu potwierdzający, że nasze dane osobowe pojawiły się w odpowiedzi od jednego z jej modeli AI.

Ostatnia sekcja to pole na dodatkowy kontekst, w którym należy krótko wyjaśnić swoje obawy i czego się domagamy.

To na tyle złożony proces, że wiele osób pewnie się podda i machnie ręką, pozwalając Facebookowi dalej przetwarzać dane i szkolić swoje AI.

Użytkownicy nie są zadowoleni

Internauta Tantacrul na platformie X napisał, że Meta wysyła również powiadomienia do użytkowników o nowych funkcjach AI. Możesz kliknąć to powiadomienie, a następnie link "prawo do sprzeciwu", aby przejść do podobnego formularza, który zawiera sekcję dotyczącą "jak to przetwarzanie na ciebie wpływa".

Meta wymaga również od użytkowników wprowadzenia kodu OTP wysłanego na ich adres e-mail. Firma twierdzi, że jest to ze względów bezpieczeństwa, chociaż fakt, że zgłoszenie nie zostanie wysłane, dopóki kod nie zostanie wprowadzony, sugeruje, że jest to kolejny sposób na zniechęcenie ludzi do wypełnienia formularza.

Powiadomienie Meta stwierdza, że "jeśli twój sprzeciw zostanie uwzględniony, będzie on stosowany od tego momentu".

Tantacrul pisze, że firma uwzględniła jego sprzeciw, ale wielu jego znajomych i użytkowników Reddita, którzy również sprzeciwili się, otrzymało komunikat o błędzie podczas próby przesłania formularza.

Zbieranie treści użytkowników do trenowania modeli AI staje się w dzisiejszych czasach standardową praktyką. OpenAI nawiązała współpracę z Redditem na początku tego miesiąca, aby wykorzystać posty użytkowników do trenowania m.in. ChatGPT.