Facebook świętuje 20-lecie

Facebook skończył wczoraj 20 lat i przeszedł przez ten czas bardzo długą drogę, pełniąc obecnie rolę platformy łączącej ze sobą miliardy ludzi na całym świecie, bez której wiele osób nie wyobraża sobie życia.

Facebook zaczął oficjalnie funkcjonować 4-go lutego 2004 roku. Jego twórcą był Mark Zuckerberg, który był wtedy studentem i mieszkał w akademiku. Dokładnie w tym dniu usiadł w pewnym momencie w swoim pokoju przed ekranem komputera PC i uruchomił na nim prostą stronę noszącą nazwę Facebook, która w owym czasie nikomu nic nie mówiła, a obecnie znają ją właściwie wszyscy. Wartość rynkową firmy Meta szacuje się dzisiaj na ok. 600 mld USD, a każdego dnia do Facebooka loguje się ponad 3 miliardy osób. A warto przypomnieć, że kiedy Facebook wkroczył pierwszy raz na giełdę, wyceniono go na nieco ponad 100 milionów dolarów. Rok później Microsoft zainwestował w firmę 240 milionów dolarów i od tego czasu Facebook z każdym rokiem rósł w siłę.

Mark Zuckerberg zbudował stronę z myślą o tym, iż pozwoli ona jej użytkownikom nawiązywać szybko kontakt z innymi odwiedzającymi ją osobami, którymi byli wtedy koledzy i koleżanki ze studiów. Początki były bardzo trudne, a strona zawiesiła po kilku dniach swoją działalność, gdyż jej twórcę oskarżono o naruszenie prywatności jej użytkowników. Po jakimś czasie Mark Zuckerberg zmodyfikował stronę i nadał jej nazwę TheFacebook.com. Tym razem zadbał o prywatność jej użytkowników, tak iż w połowie 2004 roku zarejestrowało się w niej prawie ćwierć miliona studentów z ponad 30 ośrodków akademickich USA. Pod koniec 2005 roku witryna miała już prawie 6 milionów aktywnych użytkowników i bardzo wielu reklamodawców.

Kolejna ważna data to wrzesień 2006 rok. Do tego dnia z witryny mogli korzystać tylko studenci. Teraz mogła się w niej zarejestrować każda bez wyjątku osoba, pod warunkiem iż ukończyła 13 lat. Z biegiem lat liczba użytkowników usługi na całym świecie wzrosła lawinowo. To była po prostu nowa, nieznana wcześniej nikomu jakość. Nawiązywanie przyjaźni przeniosło się do internetu i oferowało nowe możliwości.. Krótkie cyfrowe spotkania, które wcześniej zostałyby zapomniane, są teraz na bieżąco rejestrowane w pamięci Facebooka, po to aby po latach pojawić się np. na naszej osi czasu, wyświetlając nam zdjęcia osób, których nigdy nie mieliśmy okazję spotkać osobiście, przenosząc nas w ten sposób w wirtualny świat.

Ale Facebook zmienił nie tylko życie prywatnych osób. Odcisnął swoje piętno na całej społeczności, wkraczając również do polityki. I tak nikt obecnie nie ma wątpliwości, że to właśnie to społecznościowe medium przyczyniło się walnie do tego, że politycy w wielu krajach na całym świecie zwyciężali w wyborach. Docenili bowiem siłę tego medium i potrafili je dobrze wykorzystać podczas kampanii wyborczej. Nie inaczej miała się sprawa z Donaldem Trumpem, który wygrał wybory w 2016 roku w dużej mierze dzięki Facebookowi, stając się kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.