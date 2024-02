Elon Musk chwali się wynikami Neuralinka. Ale jednego nie mówi

Elon Musk ogłosił, że jego firma zajmująca się interfejsem mózg-komputer, Neuralink, po raz pierwszy zaimplantowała urządzenie człowiekowi. Badanie PRIME, zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) w zeszłym roku, testuje implant mózgowy dla "osób sparaliżowanych, aby mogły kontrolować zewnętrzne urządzenia za pomocą myśli".

Implant Neuralink od Elona Muska był testowany wcześniej m.in. na małpach / Fot. Neuralink/Ferrari Press/East News

W ciągu ostatnich kilku lat Neuralink było przedmiotem dochodzenia w sprawie złego traktowania zwierząt laboratoryjnych i odnotował odejście kilku pracowników na wyższych szczeblach. Niemniej jednak próba PRIME stanowi znaczący kamień milowy dla spółki, która ma mniej niż dziesięć lat.

Wyzwania Neuralink są natomiast dalekie od zakończenia.

Implantacja urządzenia to dopiero początek wieloletniego projektu klinicznego, który już boryka się z konkurencją, przeszkodami finansowymi i dylematami etycznymi.

Neuralink i dekady rozwoju

Pierwsza znana demonstracja interfejsu mózg-komputer miała miejsce w 1963 r. Podczas wykładu na Uniwersytecie Oksfordzkim, neurobiolog William Grey Walter zaskoczył swoją publiczność, łącząc mózg jednego ze swoich pacjentów z projektorem, gdzie pacjent przesuwał slajdy jego prezentacji używając tylko myśli.

Obecna fala eksploracji w zakresie wykorzystania technik rejestrowania aktywności mózgu do przywracania ruchu i komunikacji pacjentom z ciężkim paraliżem rozpoczęła się na początku lat 2000. Opiera się na badaniach z lat 40., które mierzyły aktywność pojedynczych neuronów, oraz na bardziej złożonych eksperymentach na szczurach i małpach w latach 90.

Technologia Neuralink należy do następnej generacji urządzeń rejestrujących. Mają one wiele elektrod, większą precyzję i są bezpieczniejsze, trwalsze oraz bardziej kompatybilne z ciałem. Implant Neuralink jest cieńszy, mniejszy i mniej inwazyjny niż urządzenia poprzedniej generacji.

Jednocześnie Neuralink jest implantowany przez specjalnego robota, który szybko wkłada polimerowe nici, gdzie każda zawiera dziesiątki elektrod. W sumie urządzenie ma 3072 elektrody — znacznie więcej niż 100 elektrod w układzie Utah-array sprzed ok. 20 lat.

Konkurenci Muska nie odpuszczą

Neuralink stoi w obliczu silnej konkurencji w wyścigu o komercjalizację pierwszego interfejsu mózg-komputer nowej generacji.

Największym rywalem jest australijska firma Synchron. Ten startup z Melbourne niedawno użył siatki mikroelektrod wprowadzonej przez naczynia krwionośne mózgu. Pozwoliło to sparaliżowanym pacjentom korzystać z tabletów i smartfonów, przeglądać internet, wysyłać e-maile, zarządzać finansami, a także publikować na X, platformie należącej już do Elona Muska.

Implant Synchron jest opisywany jako minimalnie inwazyjny interfejs mózg-komputer. Wymaga tylko niewielkiego nacięcia na szyi, w przeciwieństwie do skomplikowanych operacji neurochirurgicznych wymaganych przez Neuralink i większość innych interfejsów mózg-komputer.

Dobrostan pacjentów

Publiczny profil Muska może pomóc Neuralink w znalezieniu i zapisywaniu odpowiednich pacjentów. Jednak firma będzie musiała być przygotowana na zapewnienie długoterminowego wsparcia (potencjalnie przez dziesięciolecia) pacjentom, którzy zdecydują się na współpracę. Jeśli coś pójdzie nie tak, pacjenci mogą potrzebować wsparcia, aby żyć z konsekwencjami. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, Neuralink będzie musiał upewnić się, że urządzenia nie przestaną działać po pewnym czasie.

W 2022 r. firma Second Sight Medical Product pokazała, jakie wiąża się z tym wszystkim ryzyka. Second Sight produkowała implanty siatkówki do leczenia ślepoty. Gdy firma zbankrutowała, pozostawiła na całym świecie ponad 350 pacjentów z przestarzałymi implantami i bez możliwości ich usunięcia.

Jeśli urządzenia Neuralink okażą się sukcesem, prawdopodobnie zmienią życie pacjentów. Ale co się stanie, jeśli firma z jakiegoś powodu zakończy działalność, ponieważ nie będzie mogła osiągnąć zysku? Plan długoterminowej opieki jest niezbędny.