Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła

Dla wszystkich użytkowników pecetów, laptopów, tabletów i smartfon to bardzo ważny dzień (chodzi o pierwszy czwartek maja), w którym należy przypomnieć, jak powinni zarządzać hasłami i jak je tworzyć, aby nie paść ofiarą hakerów.

Mało kto pamięta czasy, gdy użytkownicy używali jednego uniwersalnego hasła, które zapewniało im dostęp do wszystkich kont. Takie jedno hasło było łatwe do zapamiętania, ale było łatwym łupem dla hakerów . Używanie tego samego hasła do wielu kont oznacza, że cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do wszystkich kont, łamiąc tylko jedno hasło.

W dzisiejszych czasach wszystko wymaga hasła, od odblokowania naszych telefonów i dostępu do naszych e-maili po rejestrację w usługach przesyłania strumieniowego i logowanie się do komputerów. Hasła są bramami do naszego internetowego życia. Jest oczywiste, że o bezpieczeństwo naszych kont powinniśmy dbać każdego dnia. Jednak dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do sprawdzenia naszych haseł, a następnie poświęcenia trochę czasu na ich zmianę, tak aby były silniejsze i trudne do odgadnięcia.

Generalna rada jest też taka, aby w żadnych przypadku nie używać tego samego hasła (nawet wtedy, gdy jest ono wyjątkowo silne) do ochrony wielu kont. Najsilniejsze są takie hasła, które zostały utworzone losowo. Użytkownicy nie lubią takich haseł, ponieważ trudno je zapamiętać. Należy korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)., gdy tylko taka metoda jest dostępna, gdyż wtedy nieautoryzowany dostęp do naszych urządzeń nie wchodzi w grę.

Uwierzytelnianie 2FA zapewnia to dodatkowy poziom ochrony w Internecie i znacznie zmniejsza ryzyko włamań. Nawet jeśli cyberprzestępca odgadnie nasze hasło, nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta, ponieważ będzie potrzebował również kodu 2FA. Pamiętajmy iż dane są wirtualną walutą współczesnego świata, dlatego ważne jest, aby je chronić. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest ustawienie innego hasła dla każdego konta.

Kolejne porady są prozaiczne, ale warto je przypomnieć. Należy zawsze zachować hasło tylko dla siebie i nie stwarzać okazji zachęcających osoby postronne do kradzieży hasła. Nie należy nigdy zapisać haseł. Nie pozwalajmy też przeglądarce na to, aby zapisywała nasze dane uwierzytelniające czy też wypełniała automatycznie wyświetlane przez nią formularze. Jeśli możemy zalogować się automatycznie na jakieś konto, to samo może zrobić każda inna osoba mająca fizyczny lub zdalny dostęp do naszego urządzenia. Używajmy menedżera haseł, aby pomóc sobie w tworzeniu i przechowywaniu wszystkich silnych haseł.