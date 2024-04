Dzięki tej umowie polska policja zyska wiedzę i narzędzia zapobiegające cyfrowym zagrożeniom

Komenda Główna Policji podpisała w tym tygodniu z amerykańską firmą Palo Alto dokument noszący nazwę Porozumienie o Współpracy, który pozwoli jej pozyskać szereg nowoczesnych narzędzi używanych do walki z cyberprzestępcami.

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP Przemysława Więcława i Helmuta Reisinger, który reprezentuje Palo Alto i pełni w regionie EMEA i LATAM funkcję CEO. Porozumienie umożliwia współpracę firmy i polskiej Policji na rzecz ochrony krajowej infrastruktury cyfrowej i zapewnienia bezpiecznego środowiska online. Obejmie ona m.in. wymianę doświadczeń, działalność szkoleniową czy wspólne testowanie cyberbezpieczeństwa dedykowanych systemów dziedzinowych.

Warto podkreślić, że to już kolejny przykład współpracy Palo Alto Networks z polskimi formacjami odpowiedzialnymi za ochronę i obronę sfery cyfrowej w Polsce. Jesienią ubiegłego roku firma podpisała podobną umowę z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni RP. Palo Alto Networks będzie ściśle współpracować z policją, dzieląc się wiedzą, technologią oraz aktualnymi trendami cyfrowego bezpieczeństwa w celu wzmocnienia zdolności jednostek w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Partnerstwo to oznacza wzajemne zaangażowanie w rozwiązywanie zmieniających się wyzwań związanych z cyberzagrożeniami. W skład współpracy wchodzą też warsztaty i briefingi na temat doświadczeń Palo Alto Networks związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. „Obecna powszechność rozwiązań chmurowych, ale też ilość danych osobowych obywateli w sieci jest rekordowa i będzie się zwiększać. Bez innowacyjnej technologii cyfrowych zabezpieczeń, jesteśmy jednak bezbronni. Jak pokazują dane Palo Alto Networks, prawie 70% organizacji przemysłowych doświadczyło cyberataków w ciągu ostatniego roku, co ilustruje skalę zagrożeń w biznesie i nie tylko. Obserwujemy również wrogie działania związane z konfliktem zbrojnym na Wschodzie, które dotykają obywateli Polski. Partnerstwo z Komendą Główną Policji to dla nas kolejna okazja do podzielenia się wiedzą w celu tworzenia jeszcze lepszej zapory przed cyberprzestępczością w kraju. Jednym z komponentów działań będzie zresztą dostęp do naszych platform szkoleniowych dla funkcjonariuszy”, komentuje Wojciech Gołębiowski, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Palo Alto Networks w Europie Wschodniej.

Z danych Unit 42, zespołu analitycznego Palo Alto Networks wynika, że w 2023 roku w Europie ujawniono 987 udanych ataków typu ransomware, najwięcej w Wielkiej Brytanii – 261. Polska pod tym względem na chwilę obecną znajduje się daleko poza europejską czołówką z 15 ujawnionymi atakami. Współpraca z takimi formacjami jak Policja czy Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) ma podtrzymać i wzmocnić odporność systemu bezpieczeństwa między innymi na takie wrogie działania.

Źródło: mondaygroup.pl