Dzięki nowym przepisom, walka z nadużyciami w komunikacji elektronicznej będzie łatwiejsza

W tym tygodniu w życie weszły nowe przepisy przyjęte w ramach ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zobowiązują one dostawców usług telekomunikacyjnych do blokowania wiadomości podszywających się pod podmioty publiczne.

W myśl nowych przepisów firmy telekomunikacyjne muszą blokować wiadomości SMS zawierające fałszywe identyfikatory wiadomości SMS (tzw. nadpisy), których oszuści używają do podszywania się pod podmioty publiczne. Przykładem może być np. nadpis „e-US” używany przez Krajową Administrację Skarbową.

W ostatnim czasie prawdziwa plagą stają się próby wyłudzania danych przez oszustów podających się za pracowników banku, zakładów ubezpieczeń czy innych instytucji publicznych. Dlatego od dzisiaj funkcjonuje również wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Jest on prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który – realizując wnioski przedstawione przez podmioty publiczne – dokonuje wpisu numeru służącego wyłącznie do odbierania połączeń.

Rozwiązanie to ograniczy możliwość podszywania się oszustów pod numery infolinii banków, urzędów, czy innych podmiotów - numer wpisany do wykazu nie będzie służył do inicjowania połączenia. Oszust, próbując wykorzystać numer wpisany do wykazu, nie osiągnie swojego celu, ponieważ połączenie to zostanie od razu zablokowane. Rozwiązanie to zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo konsumentów.

Kolejnym etapem wdrożenia ustawy będzie podłączenie się do systemu telegraf.cert.pl, służącego do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS – na to przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi SMS mają czas do 16 kwietnia 2024 r. Blokowane będą wiadomości SMS, które są zgodne z wzorcem fałszywej wiadomości – taka wiadomość nie dotrze do adresata.

We wrześniu wejdą również w życie obowiązki dotyczące zwalczania fałszywych połączeń głosowych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Czas ten jest potrzebny na wdrożenie rozwiązań mających na celu identyfikację fałszywego ruchu w sieciach telekomunikacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji