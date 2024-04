Duże zwolnienia w Apple - ponad 600 osób opuszcza pokład

W piątek 4 kwietnia 2024 roku do sieci trafiły dwie informacje związane z firmą Apple. Tim Cook sprzedał gigantyczną ilość swoich udziałów, a sama firma zwalnia grupowo ponad 600 osób. Co się dzieje w jednej z najważniejszych firm IT?

Firma Apple zdecydowała się na redukcję sporej ilości pracowników, którzy rozwijali dwa niezwykle ambitne projekty. Niestety firma Apple postanowiła je zamknąć. Mowa o projekcie własnego samochodu Apple Car oraz zespole projektowym małych wyświetlaczy microLED dla zegarków Apple Watch. Apple Park w Cupertino Źródło: apple.com Z informacji przekazanych przez największe portale technologiczne w Stanach Zjednoczonych wynika, że firma zwolniła 87 pracowników zajmujących się rozwojem technologii ekranów nowej generacji. Dodatkowo 371 pracowników straciło wakat w głównym centrum rozwojowym Apple w Santa Clara, gdzie pracowano nad Apple Car. Pozostali pracownicy rozlokowani byli w biurach satelickich.

Oba projekty zostały przerwane po wielu miesiącach, a nawet latach prac z oficjalnie nieznanych powodów. W praktyce chodzi zapewne o wysokie koszty konstrukcyjnem obawę o wyzwania inżynieryjne oraz konkurencje, która jest już o krok wprzód. Zwolnienia są częścią szerszej restrukturyzacji w Apple, w wyniku której zwolniono ponad 600 pracowników. Co istotne firma Apple części pracowników, którzy utracili wakaty zaproponowała przeniesienie do innych działów w firmie - w szczególności do jednostek, które aktualnie rozwijają się w pracach związanych ze sztuczną inteligencją oraz robotyką osobistą. Informacja ta została przekazana przez portal Bloomberg. Powyższe decyzuje nie są zaskoczeniem dla branży. Nie od dziś wiadomo, ze Apple koncentruje się aktualnie na AI. Projekty Apple Car oraz wyświetlaczy microLED dla zegarków Apple Watch prowadzone były od wielu lat bez widocznych rezultatach, a konkurencja już dawno wyprzedziła Apple w tych dziedzinach.