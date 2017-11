Dostawcy usług chmurowych mogą czytać nasze korporacyjne danych

Wielu dostawców biznesowych usług chmurowych – w tym Google - rezerwuje sobie prawo skanowania danych przechowywanych przez korporacyjnych użytkowników na ich systemach pamięci masowych, o ile względy bezpieczeństwa czy inne okolicznością tego wymagają.

Można zaryzykować stwierdzenie, że niewiele firm oraz zatrudnionych w nich pracowników zdaje sobie z tego sprawę. A oto przykład, że do praktyk takich rzeczywiście dochodzi.

Kilka dni temu Google rozesłał do użytkowników korzystających z usługi Google G Suite komunikat informujący, że jego oprogramowanie skanujące dokumenty Google Docs wykazało, że niektóre z nich zawierają niewłaściwe treści, tak iż dostęp do nich został automatycznie zablokowany.

Google poinformował następnie, że pracuje już nad tym problemem, tak aby wszyscy użytkownicy odzyskali pełny dostęp do swoich dokumentów. Świadczy to o tym, że Google potrafi skanować w czasie rzeczywistym treść dokumentów przechowywanych na jego systemach pamięci masowych i co ważne, robi to w majestacie prawa.

Może to robić, gdyż wnikliwe wczytanie się w dokument noszący tytuł „Polityka prywatności” pokazuje, że podpisujący taki dokument użytkownicy godzą się na to.

Wystarczy przeczytać dokument „Prywatność i warunki” Znajduje się w nim następujące stwierdzenie „Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania”.

Pozostaje tylko pytanie, jak wielu użytkowników usługi wie, co podpisało. Piszemy o tym mając nadzieję, że po przeczytaniu tego newsa grono takich osób znacznie powiększy się.