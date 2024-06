Dominacja Nvidii na rynku desktopowych GPU wzrasta do 88%. Intela praktycznie tu nie ma

Nvidia cieszy się jeszcze większym udziałem rynkowym, a AMD traci udziały do poziomu 12%. Intel z kolei prawie znika z tej mapy.

Karty graficzne Nvidii cieszą się największym uznaniem / Fot. Unsplash.com

Po burzliwym 2022 r. i silnym odbiciu przez cały 2023 r. analitycy zaobserwowali, że rynek kart graficznych dla komputerów desktopowych powrócił do typowej sezonowości. Chociaż liczba dostaw jest nieco niższa w porównaniu do ostatniego kwartału, to pozostają one znacząco wyższe niż w poprzednim roku. Nvidia zwiększyła swoją dominującą pozycję na rynku, podczas gdy obecność Intela prawie całkowicie zniknęła.

Dane dotyczące sprzedaży GPU dla komputerów stacjonarnych od Jon Peddie Research za pierwszy kwartał 2024 r. wskazują, że rynek ustabilizował się po wstrząsach ostatnich lat. Chociaż dostawy kwartalne nieznacznie spadły, analitycy uważają to za typowe dla pierwszego kwartału roku.

Zobacz również:

Dostawy kart graficznych wyniosły 8,7 miliona jednostek w I kwartale 2024, co oznacza spadek o 7,9% w porównaniu do 9,5 miliona w IV kwartale 2023, ale jest to o 39,2% więcej niż w pierwszym kwartale 2023, co utrzymuje imponujący wzrost z zeszłego roku. Poszczególni producenci w większości odzwierciedlili ten wzorzec, przy czym Nvidia utrzymała swoją dominację.

Nvidia bez rywali

Udział rynkowy Nvidii wzrósł z 80% w ostatnim kwartale do 88% w I kwartale br. Wysyłki firmy wzrosły o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 45,6% w porównaniu do roku poprzedniego.

Tymczasem udział AMD spadł do poziomu sprzed roku – 12%. Intelowi udało się zaś utrzymać skromny udział w rynku na poziomie 4% w I kwartale 2023, kilka miesięcy po wejściu na rynek grafiki desktopowej z kartami Arc Alchemist, ale od tego czasu spadł do mniej niż 1%.

Różne sektory technologiczne doświadczyły znaczących zakłóceń w ciągu ostatnich kilku lat z powodu takich czynników jak pandemia, niedobór chipów i atak Rosji na Ukrainę. Desktopowe karty graficzne osiągnęły historycznie niskie poziomy w 2022 r. i borykały się z turbulencjami spowodowanymi boomem na kryptowaluty, ale analitycy przewidują ogólnobranżowy powrót do wzrostu.

Sztuczna inteligencja znacznie przyspieszyła rynek GPU, zwłaszcza dla Nvidii. Firma, która produkuje większość sprzętu do trenowania dużych modeli językowych, zobaczyła wzrost swojej kapitalizacji rynkowej z 1 biliona dolarów w zeszłym maju do 3 bilionów w tym tygodniu, stając się na chwilę bardziej wartościowa niż Apple. Obecnie kapitalizacja Nvidii wynosi 2,97 bln dol. i droższe od niej są tylko Apple (2,98 bln dol.) i Microsoft (3,15 bln dol.).

Nvidia, AMD i Intel planują wprowadzenie na rynek nowych kart graficznych dla konsumentów pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Chociaż dokładne daty premiery wciąż są niepewne, Nvidia przygotowuje się do uruchomienia swoich kart dla entuzjastów z serii RTX 50 Blackwell, AMD ma w planach wysyłkę sprzętów ze średniej półki RDNA4, a Intel zadebiutuje swoją drugą architekturą Arc Battlemage.