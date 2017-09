Dodatkowa poprawka KB 4040724 likwiduje błędy znajdujące się w systemie Win10 1703

Microsoft udostępnił użytkownikom oprogramowania Windows kolejną, nieplanowaną wcześniej poprawkę. Likwiduje ona kilka błędów, jakie pojawiły się w tym miesiącu w systemie operacyjnym Win10 1703.

Błędy te wprowadziła do tego systemu dwa tygodnie temu standardowy, udostępniany użytkownikom co miesiąc, tym razem wrześniowy pakiet poprawek Patch Tuesday (są to skumulowane aktualizacje, które modyfikują różne wersje systemu Windows 10) . System Win10 1703 (znany też pod nazwą Creators Update) modyfikowała wtedy poprawka KB 4038788. Okazała się ona feralna, gdyż wprowadziła do tego systemu kilka błędów.

Chodzi o poprawkę KB 4040724, która likwiduje dwa najbardziej dające się we znaki użytkownikom systemu Win10 1703 błędy. Pierwszy powoduje, iż przeglądarka Edge nie pracuje poprawnie, a drugi zawiesza komputery HP.

Poprawka likwiduje też trzeci, mniej dokuczliwy, ale przysparzający użytkownikom również sporo kłopotów błąd. Powoduje on, że użytkownicy komputerów Win10 1703 mają kłopoty z nawiązywaniem łączności z sieciami komórkowymi.