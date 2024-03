Dlaczego warto korzystać z VPN w 2024 roku?

W związku z niepewną sytuacją cybernetyczną wzrasta zainteresowanie usługami VPN. Dlaczego w 2024 roku warto zainwestować w dobrego VPNa?

Bezpieczeństwo w sieci na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco zmalało. Sytuacja geopolityczna na świecie, rozwój systemów internetu rzeczy oraz gwałtowny wzrost urządzeń podłączonych do sieci poskutkował rozwojem przestępczości cybernetycznej.

VPN na straży cyberbezpieczeństwa Źródło: Privecstasy / Unsplash

W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym najcenniejszym zasobem, który posiadamy są dane. A te przechowywane są coraz częściej m. in. w usługach sieciowych takich jak chmury obliczeniowe. Coraz bardziej rozbudowane ekosystemy, które pozwalają na sprawne przełączanie się pomiędzy urządzeniami i synchronizację danych stały się łakomym kąskiem dla przestepców.

Aktualna sytuacja cybernetyczna sprawiła wzrost zainteresowania usługami typu VPN - Virtual Personal Network.

Sieć VPN zapewnia szyfrowany, prywatny dostęp do internetu za pośrednictwem dedykowanych serwerów. Dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem, a internetem są zabezpieczone, a dotarcie do ich nadawcy znacząco utrudnione.

Rozwiązania typu VPN od wielu lat są na porządku dziennym wykorzystywane w wielu firmach na całym świecie. Dobrym pomysłem jest wdrożenie ich również na prywatnym sprzęcie.

Dlaczego warto korzystać z VPN?

Pierwszym i najważniejszym powodem dla którego zdecydowanie warto zdecydować się na VPN jest znaczące zwiększenie prywatności w sieci.

VPN skutecznie zabezpiecza połączenie z internetem Źródło: JJ Ying / Unsplash

Do głównych zalet VPN można zaliczyć również:

możliwość swobodnej zmiany lokalizacji w celu dostępu do materiałów z blokadą regionalną

swobodne korzystanie z publicznych hotspotów

ograniczenie możliwości śledzenia użytkownika

oszczędność pieniędzy poprzez tańsze zakupy w sieci

Bezpieczny dostęp do Internetu

Sieć VPN jest szczególnie przydatna podczas pracy z różnych lokalizacji, podróży czy łączenie się z siecią za granicą. Posiadając sprawdzoną usługę VPN użytkownik nie musi obawiać się o wyciek danych podczas korzystania z publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi np. w centrach handlowych, na lotniskach czy w kawiarniach.

Jest to szczególnie przydatne podczas podróży do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie dostęp do sieci może być kosztowny.

Korzystanie z szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem sieci VPN umożliwia korzystanie z sieci typu hotspot bez obawy o prywatność i bezpieczeństwo. W dalszym ciągu najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest własny hotspot, ale nie zawsze jest on dostępny.

Oszczędność pieniędzy

VPN to najczęściej płatna usługa, ale niewiele mówi się o oszczędnościach, które pozwala wygenerować. Będą one szczególnie cenne dla osób, które często podróżują. Dzięki sieci VPN można swobodnie zmieniać wirtualną lokalizację, z której komputer lub inne urządzenie łączy się z siecią. Taki zabieg pozwala skutecznie zmylić algorytmy największych witryn internetowych tym samym pozwalając na tańsze zakupy biletów lotniczych. Algorytmy linii lotniczych bardzo często podnoszą ceny podczas zakupów biletów z tego samego miejsca, z którego urządzenie łączy się z siecią. Zmiana lokalizacji na inny kraj lub kontynent pozwala obniżyć ceny biletów nawet o kilkanaście procent, co może przełożyć się na duże oszczędności.

Sieć VPN ma również nieoczywiste zalety Źródło: Pascal Meier / Unsplash

Z dynamicznych cen w zależności od lokalizacji i historii przeglądania użytkownika korzystają również największe sieci handlowe, a nawet sama wyszukiwarka sieciowa, która połączona jest z wieloma usługami e-Commerce. Na bieżąco analizują one zachowania użytkowników.

Brak blokad regionalnych

Dużą zaletą korzystania z sieci VPN jest możliwość swobodnego ominięcia wszelkiego rodzaju blokad regionalnych, które są stosowane w wielu krajach. VPN jest usługą, z której bardzo często korzystają osoby podróżujące do krajów azjatyckich. Dla przykładu w Chinach bez usługi VPN nie da się korzystać z usług Google oraz wielu innych popularnych w europie narzędzi.

Blokady regionalne często stosowane są również w popularnych usługach strumieniowego przesyłania multimediów. Wirtualna zmiana lokalizacji urządzenia pozwala cieszyć się najnowszymi odcinkami serialów oraz premierowymi filmami, które nie są dostępne w wybranych krajach lub trafiaj do nich z nawet kilkumiesięcznym opóźnieniem.

VPN jest najskuteczniejszym sposobem na ominięcie blokad regionalnych Źródło: visuals / Unsplash

Wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności

Nadrzędnym celem wykorzystania sieci VPN od zawsze było zwiększenie bezpieczeństwa oraz prywatności w sieci. Doskonale widoczne to było podczas rewolucji związanej z wdrożeniem pracy zdalnej na całym świecie w 2020 roku.

Wydarzenia ostatnich lat oraz transformacja rynku pracy ukazały w soczewce ryzyka, które niesie ze sobą przeniesienie biznesu do sieci. Brak polityk bezpieczeństwa, stare oprogramowanie, dziurawe systemu zabezpieczeń, braki w antywirusach i niepoprawnie skonfigurowane zapory sieciowe to jedynie kropla w morzu grzechów przedsiębiorstw.

Dzięki VPN praca zdalna może być wydajna i bezpieczna.

VPN może przyśpieszyć korzystanie z internetu

Większości konsumentów wydaje się, że VPN negatywnie wpływa na prędkość pobierania oraz wysyłania danych. Pomimo faktu dodatkowego szyfrowania danych oraz konieczności nawiązania dodatkowego połączenia z VPN - korzystanie z tego rozwiązania może nieco przyśpieszyć dostęp do sieci.

Przy połączeniu poprzez VPN operatorzy ISP (dostawcy internetu) nie są w stanie zidentyfikować ruchu sieciowego i odpowiednio dodać go do kolejki QoS. Poprzez takie działanie użytkownicy VPN u niektórych operatorów sieci otrzymują najwyższy priorytet dostępu do sieci.

VPN już nie tylko dla biznesu

Sieci Prywatne Wirtualne (VPN) są nieocenionym narzędziem w dzisiejszym świecie cyfrowym, oferującym szereg korzyści dla użytkowników. Bezpieczeństwo danych online jest kluczowym aspektem, a VPN zapewnia skuteczną ochronę przed atakami hakerskimi oraz przechwytywaniem danych. Dodatkowo, VPN umożliwia utrzymanie prywatności online poprzez maskowanie adresu IP i unikanie śledzenia aktywności przez dostawców usług internetowych. Istotnym aspektem jest również możliwość ominięcia blokad regionalnych, co umożliwia swobodny dostęp do treści internetowych z różnych części świata. W związku z tym, korzystanie z VPN nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i ochronę prywatności, ale także daje użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z zasobów internetowych.