Dlaczego twórcy oraz IT tak chętnie korzystają z komputerów Mac

Sprzęt od Apple jest niezwykle popularny wśród twórców oraz pracowników IT. Dlaczego osoby z tych kręgów upodobały sobie urządzenia z logo nadgryzionego jabłka na obudowie?

Sprzęt Apple na przestrzeni ostatnich kilku lat szturmem zdobył popularność w Polsce. Nad Wisłą nikogo nie dziwi już posiadania urządzeń z logo jabłka na obudowie, a większość markowych kawiarnii w dużych miastach dosłownie zastawiona jest wszelkiej maści iPadami, MacBookami oraz akcesoriami od Apple.

MacBook w kawiarnii to bardzo częsty widok Źródło: Tyler Nix / Unsplash

Sprzęt z logo nadgryzionego jabłka pomimo specyficznej budowy, wysokiej ceny oraz czasami kontrowersyjnych rozwiązań na masową skalę wykorzystywany jest przez znaczną część społeczeństwa. Nie da się jednak nie zauważyć faktu, że Apple w swoich komunikatach oraz nowymi produktami celuje głównie w jeden dosyć szeroki segment odbiorców - wszelkiej maści twórców, do których zaliczają się również programiści oraz wielu pracowników z branży IT.

Dokładne przeanalizowanie komunikatów marketingowych Apple z ostatnich lat oraz wizji Steve'a Jobs'a, który zdecydowanie do twórców się zaliczał ukazuje sprzęt Apple w kilku scenariuszach:

u studentów (głównie podczas tworzenia map myśli lub wykonywania zadań kreatywnych czy też pracy grupowej

w studiach designu, architektonicznych czy filmowych

u pisarzy

w kawiarniach przy pracy kreatywnej

u wszelkiej maści osób zajmujących się wolnymi zawodami

u profesjonalistów związanych z tworzeniem treści

Firma Apple nigdy nie żałowała na reklamę i udostępniała sprzęt do filmów. Specjalnie w tym celu w latach 90-tych XX wieku postanowiono odwrócić logo na klapie laptopów, aby było pionowo po otwarciu laptopa, a później pojawiło się charakterystyczne odprowadzenie podświetlenia matrycy do logo Apple.

Marketing to jednak nie wszystko. Nawet rewelacyjne akcje marketingowe spaliłby na panewce, gdyby sam sprzęt się nie bronił.

Praca na MacBooku w popularnym coworku Źródło: Jonathan Kemper / Unsplash

Dlaczego więc twórcy pomimo wysokiej ceny sprzętu Apple na nim bazują?

Czysta forma i design

Może się to wydawać mało istotne, a nawet trywialne, ale bywa kluczowe. Apple od zawsze słynie z rewelacyjnego designu i nawet wrogowie muszą to przyznać. Pracując na tak estetycznym urządzeniu jak (można tu podstawić dowolnie słowo iMac, MacBook, iPad, czy stacjonarne Mac mini/Studio wraz ze Studio Display) łatwiej się skupić.

Nawet najtańszy MacBook jest niezwykle dopracowany pod każdym względem i nie odstaje od kilkukrotnie droższych konfiguracji Źródło: apple.com

Czysta forma łączy się z rewelacyjną jakością wykonania. Od lat wszystkie MacBooki są wykonane w technologii Unibody z aluminium, a matryca jest za szkłem (z wyłączeniem modeli Air z lat modelowych 2010-2017). Dodatkowo wszystko jest dopracowane do perfekcji. Zawias otwiera się jedną ręką bez podnoszenia pulpitu roboczego, ramki są symetryczne, a gładzik odpowiednio duży i umieszczony centralnie na środku, aby nie zaburzał formy.

Rewelacyjna klawiatura (z wyłączeniem wpadki z klawiaturą motylkową)

Poza wpadką z klawiaturą motylkową - chociaż istnieją osoby, które ją uwielbiały - Apple słynie z rewelacyjnych urządzeń do wprowadzania danych.

Magic Keyboard posiada idealny skok klawisza, wyraźne sprężenie zwrotne, a na dodatek zachowuje się tak samo nawet po kilku latach intensywnego użytkowania. Do tego użytkownicy wygodnie mogą zamawiać wersje z pionowym lub poziomym enterem w zależności od przyzwyczajeń.

Klawiatura w MacBooku Air z procesorem M1 Źródło: apple.com

W mobilnych komputerach otrzymujemy rewelacyjne podświetlenie połączone z czujnikiem oświetlenia, które oferuje aż 16-stopni regulacji jasności.

Dodając do tego do bólu prostą czcionkę, czarne klawisze z białym oznakowaniem oraz brak ulotów światła, szybko okazuje się, że MacBooki są maszynami do pisania nowej generacji.

Tryb pełnoekranowy w macOS

Apple od lat produkuje sprzęt oraz oprogramowanie skupiając się na twórcach. macOS i iPadOS są pełne funkcji dla twórców. Mowa chociażby o trybie pełnoekranowym, który pozwala totalnie odciąć się od całego systemu operacyjnego i skupić na pracy - bez zbędnych powiadomień, paska zadań czy paska skrótów do aplikacji.

Dodatkowe funkcje w systemie operacyjnym

Twórcy od lat korzystają z systemowych funkcji w macOS, których nie ma w Windowsie, ani Linuxie. Mowa na przykład o wbudowanym skanerze dokumentów, narzędziu do tworzenia podpisów elektronicznych bez tabletu graficznego, przenoszeniu danych przez AirDrop czy możliwości doinstalowania i łatwego wywoływania różnego rodzaju słowników w obrębie całego systemu operacyjnego.

System operacyjny macOS Sonoma Źródło: apple.com

Dodając do tego świetnie działające dyktowanie tekstu, które nie jest połączone z asystentem głosowym Siri szybko okazuje się, że macOS jest wprost stworzony dla twórców.

Dedykowane aplikacje

Osoby skupiające się na tworzeniu wszelkiej maści treści doceniają też wysokiej klasy oprogramowanie, którego brakuje w innych systemach operacyjnych. Mowa zarówno o ekskluzywnych programach od Apple, jak i rozlicznych rozwiązaniach firm trzecich.

Wśród programów dostępnych na sprzęcie Apple znajdują się GarageBand, Logic Pro, Final Cut Pro czy pakiet iWork (Keynote, Pages oraz Numbers).

Bezpieczeństwo oraz stabilność pracy

Sprzęt od Apple jak kazdy inny się psuje, ale prawdą jest, że (szczególnie na Apple Silicon) urządzenia od Apple są niesamowicie stabilne. Dodatkowo macOS wyposażono w tryb odzyskiwania, który nawet po poważnej awarii odtworzy zawartość w otwartych aplikacjach.

Całośc uzupełnia Secure Enclave, szyfrowanie dysku czy mikroukład dbający o bezpieczeństwo danych biometrycznych, które znajdują się jedynie lokalnie na urządzeniu.

Touch ID w MacBooku Pro 14 Źródło: apple.com

Całość uzupełnia Time Machine - natywny system do tworzenia przyrostowych kopii zapasowych z wbudowanym archiwum plików, które pozwala na żywo przeglądać starsze wersje dokumentów znajdujących się kiedyś na komputerze Mac.

Time Machine pozwala również 1:1 przenieść cały system operacyjny, wszystkie aplikacje, dane w nich zgromadzone oraz ustawienia systemowe pomiędzy różnymi komputerami Mac. Jest to niezwykle przydatne po awarii lub podczas aktualizacji sprzętu na nowszy.

Rewelacyjny oraz powtarzalny czas pracy na baterii

Twórcy spędzają przed komputerami czy tabletami wiele godzin. Często nie jest to wymagająca praca, ale trwa po naście godzin.

W przypadku komputerów od Apple opartych na autorskich układach Apple Silicon niezależnie od modelu i konfiguracji można liczyć co najmniej na 8 godzin intensywnej pracy, a najczęściej komputer działa przez ponad 10 godzin. Co istotne czasy pracy są powtarzalne i nie wpływają na nie np. aktualizacje aplikacji czy systemu w tle.

Całość uzupełnia niezwykle wysoka kultura pracy. Komputery z serii Air są chłodzone pasywnie, co nie wpływa negatywnie na ich wydajność, a modele Pro nawet podczas intensywnej pracy np. przy renderowaniu video pozostają niesłychanie ciche, a szum wentylatorów jest ledwie słyszalny.

Świetny ekran

Każdy pozostający aktualnie w ofercie komputer od Apple z wbudowanym ekranem posiada wysokiej klasy matrycę umieszczoną za szkłem. Są to błyszczące matryce o jasności od 400 do nawet 1600 nitów. Każdy egzemplarz posiada 100% pokrycie palety barw DCI-P3 co jest szczególnie istotne przy obróbce foto-video. Dodatkowo komputery posiadają wysoką jasność maksymalną i niską jasność minimalną bez PWM (migotania ekranu), która pozwala na wygodną pracę w ciemnym otoczeniu.

Komputery Mac oferują wiele funkcji dla twórców, których nie znajdziemy na sprzęcie z Windows czy Linux Źródło: apple.com

Całość uzupełniają funkcje Night Shift (redukcji światła niebieskiego) oraz True Tone (dostosowujące barwę ekranu do otoczenia, w którym znajduje się komputer.

Komputery Mac są niesamowicie żywotne

Komputery Apple są drogie w zakupie, ale kupując odpowiednią konfigurację dopasowaną do potrzeb danego użytkownika sprzęt ten jest w stanie spokojnie służyć przez 5 lub nawet więcej lat. Przez to całkowity koszt użytkowania (TCO) z uwzględnieniem cech charakterystycznych sprzętu, w porównaniu do konstrukcji opartych na Windows może okazać się niższy.