Dell zapewni hybrydowe podejście do AI. Połączy rozwiązania chmurowe i lokalne

Zainteresowanie firm wdrażaniem aplikacji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji nie stanowi już wyzwania dla dostawców technologii. Trudne dla wielu klientów biznesowych jest natomiast znalezienie najlepszego sposobu wykorzystania tej technologii.

Dell bardziej otwiera się na AI i współpracę z Nvidią / Fot. Mat. prasowe

Nowa technika, o której Dell mówił na swojej konferencji Dell Tech World w Las Vegas, to koncepcja hybrydowej AI, gdzie część pracy odbywa się w chmurze, a część w lokalnych centrach danych organizacji. Ponieważ firmy nadal przechowują większość swoich danych we własnych placówkach (83% według Della), logiczne jest "dołączanie" AI do posiadanych danych, zamiast przesyłanie danych najpierw do chmury.

Aby to osiągnąć Dell przedstawił pomysł fabryki AI, gdzie przedsiębiorstwa mogą zebrać różne komponenty potrzebne do realizacji projektów AI. Dla Della fabryka AI to infrastruktura wspierająca generatywną AI (GenAI), zaprojektowana do zasilania i dostrajania modeli bazowych, przetwarzania danych i tworzenia aplikacji wykorzystujących modele LLM.

Zobacz również:

Ponadto wizja fabryki AI Della obejmuje usługi i urządzenia klienckie, które mogą być częścią strategii AI konkretnej organizacji.

Dell zapewni infrastrukturę pod rozwój GenAI

Dodajmy, że we wczesnych etapach rewolucji GenAI możliwość uruchamiania modeli bazowych w centrum danych przedsiębiorstwa nie była możliwa, ponieważ narzędzia takie jak GPT-3 i GPT-4 były dostępne tylko przez chmurę. Ostatnio jednak coraz więcej firm korzysta z otwartych modeli bazowych, takich jak Llama 3 od Meta i wielu opcji z otwartego rynku AI w ramach platformy Hugging Face.

Modele te mogą być uruchamiane w centrach danych korporacyjnych, co ułatwia i zmniejsza koszty dostrajania ich własnymi danymi oraz budowania późniejszych niestandardowych aplikacji.

Oczywiście, aby to osiągnąć, potrzebny jest odpowiedni sprzęt komputerowy, magazynowanie i możliwości sieciowe, wraz z narzędziami programowymi i, co najważniejsze, usługami pomagającymi organizacjom w skutecznym przejściu do GenAI.

I to właśnie Dell przedstawił na tegorocznej konferencji Tech World. Firma zaprezentowała szerszą gamę produktów i usług, które pozwalają klientom biznesowym wybierać spośród zakresu dostawców komponentów i oprogramowania, aby zbudować własną infrastrukturę zdolną do obsługi GenAI. Jednocześnie Dell rozszerzył swoje oferty o najnowsze procesory Nvidii — uklady GPU Blackwell.

W zakresie infrastruktury Dell wprowadził też kilka nowych serwerów, w tym wersję chłodzoną cieczą swojego kompaktowego systemu XE9680, nazwaną XE9680L, która może pomieścić do 8 GPU Nvidii.

Dell zaprezentował również PowerScale F910, macierz pamięci masowej all-flash zoptymalizowaną do przyspieszenia dostępu do dużych zestawów danych niezbędnych do obciążeń GenAI.

Poza tradycyjną infrastrukturą AI, Dell mówił również o przeniesieniu możliwości AI do komputerów PC. Zaprezentował 5 nowych komputerów Copilot+ współpracujących z AI.