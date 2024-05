Dell skończył 40 lat

Znana wszystkim firma skończyła kilka dni temu 40 lat. Jej założycielem był mieszkający w Teksasie skromny, nikomu wtedy nieznany student Michael Dell, który zdecydował się na taki krok dokładnie 3-go maja 1984 roku.

Michael Dell miał wizję rozwoju przemysłu IT, co zaowocowało powstaniem jednej z największych firm technologicznych na świecie. Od pokoju w akademiku po międzynarodowy konglomerat technologiczny, tak można scharakteryzować tę jedną z najbardziej innowacyjnych firm IT na świecie. Do dzisiaj Dell opracowuje coraz to nowe rozwiązania w świecie technologii, koncentrując obecnie swoje wysiłki na takich tematach, jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie danych w chmurze czy systemy pamięci masowej. Firma urosła w siłę, tak iż jest obecnie trzecim co do wielkości dostawcą komputerów osobistych na świecie. Wyprzedzają ją tylko dwaj potentaci tego rynku: Lenovo i HP.

W chwili powstanie Dell był typowym start-upem, noszącym na samym początku nazwę PC’s Limited. Jej założyciel miał jasną wizję tego, jak ma wyglądać pecet i jak powinno się je produkować. Pierwsze pecety były produkowane z pozyskiwanych w różnych magazynach komponentów. Dell składał i sprzedawał je klientom osobiście. Nie sądził wtedy, że po 40-tu latach będzie jednym z najbogatszym ludzi na świecie (w rankingu tym zajmuje dwunaste miejsce), a jego majątek oszacowano w tym roku na kwotę 104 mld USD.

Zobacz również:

W 1988 roku firma Dell po raz pierwszy weszła na giełdę i po tym jak odnotował sukces, otworzyła swoje pierwsze biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, aby w połowie lat dziewięćdziesiątych rozszerzyć swoją działalność na całą Azję. W następnych latach firma ciągle ewoluowała, zaskakując rynek IT swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami oraz świadcząc swoje usługi zarówno małym, jak dużym przedsiębiorstwom.

Kolejny etap rozwoju firmy nastąpił w 2015 roku, z chwila przejęcia przez nią EMC Corporation. W 2021 roku Dell był największym dostawcą monitorów komputerowych na świecie i trzecim co do wielkości dostawcą komputerów PC pod względem sprzedaży jednostkowej na świecie. Co ważne, firma został uznana za jedno z najlepszych i najbardziej etycznych miejsc pracy.

Obecnie Dell Technologies koncentruje się na przewodzeniu rewolucji cyfrowej, rozwijając szczególnie intensywnie technologię generatywnej AI (Gen AI). Nawiązała nawet współpracę z firmą Meta, mając nadzieję iż pozwoli jej to przyspieszyć prace nad Gen AI.