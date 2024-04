Czy Elon Musk reaktywuje usługę Vine?

Wygląda na to, że Elon Musk może nas znowu zaskoczyć. Tym razem chodzi o zamkniętą siedem lat temu usługę Vine, która działała tak jak TikTok, czyli pozwalała udostępniać krótkie klipy wideo. Już w momencie przejęcia Twittera pod koniec 2022 roku Musk sugerował, że Vine może zacząć znowu funkcjonować. Teraz powrócił do tej idei.

Vine był właściwie poprzednikiem TikToka, chociaż pod względem liczby użytkowników nigdy mu nie dorównał, gdyż w szczytowym momencie z usługi tej korzystało ok. 200 mln użytkowników. Usługa została po kilku latach funkcjonowania zamknięta, gdyż jej twórcy nie wiedzieli wtedy, że tego typu rozwiązania może równie przynosić zyski. Teraz Musk wie jak to robić i być może właśnie dlatego uważa, że nie ma sensu projektować takiej usługi od nowa, ale lepiej jest reaktywować Vine.

Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy Musk poważnie podchodzi do swoich planów wskrzeszenia Vine. Dzieje się tak, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy Musk zadaje takie pytanie. Prawie dwa lata temu, w październiku 2022 r., Musk zapytał internautów, czy chcą powrotu tej usługi. Podobnie jak dzisiaj, blisko 70% respondentów głosowało na tak. Vine było niezwykle popularną platformą do udostępniania krótkich filmów, której premiera miała miejsce w 2012 roku.

Z perspektywy czasu decyzja Twittera o wyłączeniu Vine mogła być przedwczesna, biorąc pod uwagę ogromną popularność platform takich jak Instagram Reels i TikTok. Nie da się ukryć, że platforma odegrała znaczącą rolę w historii rozwiązań tego typu. Jednak siedmioletnia przerwa w kosmosie może okazać się przeszkodą zbyt wysoką do pokonania, gdyż konkurencja cały czas rosła w siłę, a niektóre aplikacje stały się prawdziwymi gigantami.

Jeśli Vine rzeczywiście powróci w 2024 roku, sukces platformy może zależeć od tego, jak dobrze Elon Musk będzie promować platformę i jak dobra jest ona w rzeczywistości w porównaniu z tym, co jest obecnie dostępne dla konsumentów.