Cykl życia tych pakietów biurowych Microsoftu dobiegnie w przyszłym roku końca

Tę informację powinni koniecznie przeczytać użytkownicy pakietów Office 2016 i Office 2019. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Microsoftu, oba pakiety przestaną być wspierane 14-go października 2025 roku, w tym samym momencie, w którym podobny los spotka system Windows 10.

Czasu jest jeszcze co prawda sporo, ale lepiej już dzisiaj zdecydować się na przejście na nowsze wersje tych rozwiązań. Aplikacje wchodzące w skład tych dwóch pakietów (takie jak Excel, Outlook, PowerPoint, Word i inne) nie będą już otrzymywać po wymienionej wcześniej dacie żadnych aktualizacji ani poprawek zwiększających ich bezpieczeństwo. To samo dotyczy takich usług serwerowych, jak Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, a także Skype for Business Server 2015 i Skype for Business Server 2019.

Ostrzegamy wszystkich iż korzystanie z tych produktów po zakończeniu wsparcia jest bardzo ryzykowne, szczególnie w przypadku użytkowników biznesowych. Grozi im bowiem to iż staną się ofiarą hakerów, a w konsekwencji poniosą wymierne straty finansowe, a zaufanie do nich zostanie poważnie nadszarpnięte. Dlatego Microsoft usilnie namawia użytkowników tych pakietów, aby zaczęli korzystać z podobnych usług oferowanych przez chmurę. Istnieje jeszcze inna możliwość.

Istnieje jeszcze jedna możliwość. Te firmy, które nie chcą zrezygnować z tych pakietów, mogą wykupić usługę Office Long-Term Servicing Channel, które rozszerza wsparcie do 2026 roku. Natomiast te firmy, które chcą nadal korzystać lokalnie z oprogramowania Exchange Server , mogą poczekać do 2025 roku (ale przed październikiem) i wtedy przejść na zapowiadaną przez MIcosoft kolejną wersję serwera Exchange, który ma pojawić się w 2025 roku.