Cyfrowa transformacja z AI - co nowego na Google Cloud Next 24

Generatywna sztuczna inteligencja szturmem zdobywa rynek. Udowadnia to między innymi Google. Konferencja Cloud Next 24, która odbywa się właśnie w Las Vegas dobitnie ukazuje jakie oddziaływanie na rynek ma implementacja sztucznej inteligencji na szeroką skalę.

Generatywna sztuczna inteligencja to pojęcie, które wywraca rynek technologii informacyjnych do góry nogami. Obecne na szeroką skalę od około dwóch lat rozwiązania udowodniły już swoją przydatność w szerokiej gamie zastosowań i przyczyniły się do jednej z największych zmian w rynku IT na przestrzeni ostatnich lat.

Google Cloud Next 24 Źródło: blog.google.com

Trwająca aktualnie w Las Vegas konferencja Google Cloud Next 24 jak w soczewce pokazuje w jaki sposób zmienia się technologia informacyjna wykorzystując możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.

Na Google Cloud Next 24 zapowiedziano asystentów głosowych nowej generacji. Wspierane przez AI rozwiązania w połączeniu z zaawansowaną chmurą obliczeniową udostępnią użytkownikom zupełnie nowe możliwości. Dzięki zaawansowanym, wielozadaniowym modelom Gemini oraz coraz bardziej zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu AI, inteligentni asystenci wspierać będą zarówno klientów, jak i pracowników największych firm na rynku. Dostarczać będą im treść oraz odciążą w wykonywaniu powtarzalnych i mniej skomplikowanych czynnościach.

W trakcie konferencji zapowiedziano również lepszą optymalizację infrastruktury pod kątem przetwarzania AI. Do działania sztucznej inteligencji potrzebne są bowiem wydajne serwery o wysokiej przepustowości i niskich czasach dostępu.

AI to także technologia, która wspomoże budowanie nowych systemów zabezpieczeń cybernetycznych. Dzięki wsparciu narzędzi, AI ma potencjał, aby stać się wyspecjalizowanym doradcą w zakresie bezpieczeństwa, służąc pomocą na każdym etapie budowania zabezpieczeń.

W trakcie Google Cloud Next 24 zaprezentowano działanie rozwiązań AI rozwijanych przez Google na Case Study największych klientów takich jak: Mercedes Benz, McDonalds, Palo Alto Networks, Verizon, Bayer, Deutsche Bank czy Estee Lauder.

Wydarzenie Google Cloud Next w 2024 roku niemalże w całości poświęcono rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji, co potwierdza jak ważna dla branży IT jest aktualnie generatywna sztuczna inteligencja.

Google w dalszym ciągu będzie rozwijać własne rozwiązania takie jak najnowszy asystent Google Bard czy rozwiązania Gemini dla firm.