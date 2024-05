Copilot znaczy po polsku wsparcie

W Copilot dla Microsoft365 od kilku dni wiele nowości. Między innymi obecność języka polskiego. Polscy użytkownicy dostają więc nowe możliwości eksperymentowania z różnymi sposobami korzystania ze sztucznej inteligencji w rodzimym języku. Co jeszcze właśnie się zmieniło?

Najważniejsze zmiany ogłoszone przez Microsoft:

Copilot dla M365, aby uzyskać lepszy wynik zaoferuje automatyczne uzupełnienie „polecenia” (promptu). To nie tylko przyspieszy pracę, ale także oferuje nowe pomysły na to, jak w pełni wykorzystać możliwości narzędzia.

Nowa funkcja „redagowania” w Copilot za jednym kliknięciem zamienia podstawowe polecenie w bogatą podpowiedź.

Zobacz również:

Catch Up, nowy interfejs czatu, który wyświetla osobiste spostrzeżenia na podstawie ostatniej aktywności, dostarcza responsywne rekomendacje, takie jak „Masz spotkanie z wiceprezesem ds. sprzedaży w czwartek. Przygotujmy się – kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe notatki”.

Copilot Lab - miejsce, gdzie możliwe będzie tworzenie, publikowanie i zarządzanie „poleceniami” w pełni dostosowanymi do pracy całego zespołu.

Użytkownicy M365 mogą korzystać z szeregu funkcjonalności wirtualnego asystenta jakim jest Copilot dla M365, dzięki czemu wyraźnie skracają czas wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności. W Microsoft Teams, Copilot dla Microsoft 365 ułatwia prowadzenie spotkań, podsumowuje kluczowe punkty dyskusji przypisując następne akcje do właściwych osób, dzięki czemu każdy uczestnik wie jakie są oczekiwane od niego działania. W PowerPoint przygotowuje na bazie danych efektowne slajdy, w Outlook redaguje wiadomość e-mail czy streszcza komunikacje z wybraną osobą, a w Wordzie generuje tekst, który jest dopasowany do oczekiwań i potrzeb użytkownika.

Polscy użytkownicy dostają więc solidne wsparcie AI w pracy. A jak wynika z nowego raportu Microsoft Work Trend Index, przeprowadzonego wespół z Linkedin, aż 61% pracowników w Polsce używa generatywnej sztucznej inteligencji na co dzień. I to się nie zmieni, a jeśli tak, to tylko na znacznie większe wykorzystanie narzędzi AI. Z tej ścieżki nie ma już powrotu, pracownicy chcą AI w miejscach pracy.

Co na to liderzy i pracodawcy?

„Przyszłość pracy to nie tylko nowe technologie, ale przede wszystkim ludzie i ich kompetencje. W erze AI konieczne jest ciągłe rozwijanie umiejętności, które pozwolą nam wykorzystać pełen potencjał narzędzi, jakie oferuje nam cyfrowa transformacja. Copilot dla Microsoft 365 to nie tylko wsparcie w codziennych zadaniach, ale również platforma do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Rola przywództwa w tej zmianie jest kluczowa. Liderzy muszą być gotowi nie tylko prowadzić swoje zespoły przez technologiczne innowacje, ale również inspirować do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i ciągłym uczeniu się. To właśnie takie podejście pozwoli nam na skuteczne adaptowanie się do zmieniającego się świata pracy i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą era AI” – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoft.

Ponad połowa (53%) liderów firm w Polsce twierdzi, że nie zatrudniłaby osoby bez umiejętności AI (vs. 66% liderów globalnie). Aż 55% z nich twierdzi, że wolałoby zatrudnić mniej doświadczonego kandydata z umiejętnościami AI niż bardziej doświadczonego kandydata bez takich kwalifikacji.

Takie podejście wydaje się być zrozumiałe. Biznes (i ludzie), który nie korzysta z AI, zostanie w którymś momencie w tyle. Potwierdza to badanie Microsoft - blisko 70% liderów uważa, że ich firma musi wdrożyć sztuczną inteligencję, aby pozostać konkurencyjną.