Copilot Pro czyli subskrypcja na AI - wkraczamy w nową erę usług?

Usługi subskrypcyjne wkraczają na nowy poziom dzięki wzrostowi popularności AI. Czym jest Copilot Pro - usługa subskrypcyjna AI od Microsoftu?

Microsoft cały czas jest na fali w związku z rosnącą popularnością sztucznej inteligencji. Gigant z Redmond zainwestował pieniądze w startup OpenAI znany z wprowadzenia na rynek ChatuGPT, co aktualnie pozwala mu wysuwać się na pozycję lidera wśród usług AI.

Microsoft Copilot Źródło: microsoft.com

Gigant z Redmond posiada własne rozwiązanie Copilot, które jest zintegrowane z najważniejszymi narzędziami ekosystemu Microsoft. Rozwiązanie to dostępne jest za darmo i co istotne korzysta z nowszej wersji ChatuGPT, niż darmowy odpowiednik od OpenAI.

Microsoft nie poprzestaje jednak na Copilocie i zamierza zarabiać na sztucznej inteligencji. W USA aktywna jest już usługa Copilot Pro - nowy model subskrypcyjny usług AI oferujący dodatkowe możliwości, niestandardową obsługę GPT oraz głęboką integrację z usługami Microsoft 365.

Copilot Pro - subskrypcyjne podejście Microsoft do generatywnej sztucznej inteligencji

Microsoft Copilot Pro to rozszerzenie doskonale znanego Copilota udostępniane w ramach subskrypcji rozliczanej miesięcznie. Całość pozwala korzystać z funkcji ChatuGPT 4, a także GPT-4 Turbo.

Copilot Pro to jednak przede wszystkim znacznie lepsza integracja z pozostałymi usługami Microsoft wchodzącymi w skład Microsoft 365. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić sporo czasu osobom spędzającym wiele godzin dziennie w narzędziach od Giganta z Redmond.

Copilot Pro wprowadza narzędzia AI do Microsoft 365, z integracjami w Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote na komputerach z Windowsem, Macach oraz tabletach.

Microsoft Copilot w Outlooku Źródło: microsoft.com

Aktualizacja do wersji Pro daje użytkownikom pierwszeństwo do najnowszych modeli GPT. Polityka ta sprawia, że subskrybenci Copilot Pro mogą teraz korzystać z GPT-4 Turbo, najnowszej aktualizacji modelu sztucznej inteligencji OpenAI.

Uzyskują oni również dostęp do większej liczby kredytów Image Creator od Designer boost. Mowa o 100 kredytach dziennie.

Aktualizacja Copilot Pro umożliwia również użytkownikom tworzenie niestandardowych GPT Copilot, które są niestandardowymi modelami Copilot zaprojektowanymi do określonych zastosowań.

W swoich materiałach prasowych dotyczących Copilot Pro, Microsoft pragnie, aby Copilot Pro był "uniwersalnym doświadczeniem AI, które działa na wszystkich urządzeniach".

Microsoft Copilot na iOS Źródło: microsoft.com

Copilot Pro to spory wydatek, ale to niestety już standard

W przeciwieństwie do ChatuGPT Plus, subskrypcji na usługę Microsoft Copilot Pro nie da się aktualnie zakupić i aktywować w Polsce przez klienta indywidualnego. Nie zmienia to faktu, że uruchomiona w styczniu usługa do najtańszych nie należy. Microsoft wycenił ją na 20 dolarów miesięcznie.

Niestety firma z Redmond nie jest odosobniona. Tyle samo zapłacimy za inne usługi AI.

Copilot Pro nie posiada wielu asów w rękawie

Z perspektywy większości użytkowników Microsoft Copilot Pro nie posiada na tyle przewag, aby rozważać zakup subskrypcji kosztującej 20 dolarów miesięcznie. Rozwiązanie to stało się ofiarą swojego bezpłatnego prekursora. Microsoft dostarczył bowiem bardzo rozbudowaną, skuteczną i użyteczną usługę sztucznej inteligencji - Copilot całkiem za darmo.

Rozwiązanie rozwijane przez programistów z Redmond wielokrotnie sprawdza się zauważalnie lepiej od bezpłatnych wersji narzędzi od innych producentów.

Największą przewagą Copilot Pro docenią użytkownicy biznesowi i korporacyjni. Mowa bowiem o głębokiej integracji z całym środowiskiem Microsoft 365, które jest podstawowym narzędziem pracy w wielu biznesach.

Pomijając ten szczegół dla większości użytkowników Copilot jest ulepszoną wersją klasycznej wyszukiwarki internetowej, a w tej roli darmowa wersja sprawdza się równie dobrze, jak jej płatny (i to nie mało) odpowiednik.

Darmowa wersja Copilot nadal będzie otrzymywać aktualizacje i nowe funkcje

Microsoft przy okazji wprowadzania na rynek Copilota padł ofiarą własnego systemu działania, ale jest to pozytywna wiadomość dla wszystkich użytkowników. Gigant z Cupertino dostarczył rozbudowane narzędzie, a na dodatek zobowiązał się do jego dalszego rozwoju.

Copilot Pro w usługach Microsoft 365 Źródło: microsoft.com

Ostatnimi czasy przekazano o pracach nad możliwością tworzenia niestandardowych promptów w darmowej wersji Copilota.

Chociaż Copilot Pro niewątpliwie ma więcej funkcji i będzie otrzymywać aktualizacje znacznie szybciej niż wersja bezpłatna, Copilot pozostaje niezwykle przydatnym narzędziem dla tych, którzy chcą uzyskać dostęp do GPT-4 bez płacenia.

Aktualnie bazowy Copilot to najlepsza usługa bazująca na generatywnej sztucznej inteligencji. W przyszłości Microsoft zapewne będzie ograniczał jej możliwości na rzecz wersji subskrypcyjnej, ale aktualnie możemy korzystać z darmowej wersji bez żadnych zauważalnych ograniczeń. Niestety zapewne zmieni się to wraz z upływem czasu, gdy większość użytkowników przyzwyczai się do codziennego korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, które aktualnie nadal są nowinką technologiczną i dopiero wkraczają na rynek.