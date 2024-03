Computerworld TOP200 – rozpoczęliśmy ankietowanie rynku

Rozpoczęliśmy ankietowanie firm z polskiego rynku teleinformatycznego na potrzeby tegorocznej edycji raportu Computerworld TOP200. Zapraszamy organizacje do udziału w tworzeniu najbardziej wiarygodnej publikacji na rynku ICT w Polsce.

Computerworld TOP200 to wyniki ok. 400 największych firm sektora ICT w Polsce, zaprezentowane w poszczególnych kategoriach rynkowych, w formie tabel i zestawień. Dzięki tym danym tworzymy wiarygodny całościowy obraz koniunktury rynku ICT w Polsce, opisując sektory, usługi i produkty. Nasz raport dociera między innymi do kilkunastu tysięcy prezesów, menedżerów, decydentów IT. Zarówno wersje drukowana i elektroniczna raportu rokrocznie stają się mapą nawigacyjną dla rynku. Bądź w gronie firm, które znajdą się w zestawieniach. Wejdź na stronę ankiety online i pomóż zbudować nam panoramę polskiego ICT.

Ankieta i instrukcja: TUTAJ

Zapraszam do udziału w tworzeniu raportu.

Grzegorz Stech

Redaktor naczelny Computerworld

