Co ma wspólnego Apple z grą Tetris?

Mało brakowało, a kultowe produkty od Apple mogły być wyposażone w grę do złudzenia przypominającą popularnego Terisa.

Firma Apple z pewnością jest jednym z największych gigantów technologicznych, który ma wpływ na praktycznie każdy segment elektroniki użytkowej. Gigant z Cupertino od kilku lat posiada usługę Apple Arcade, w której znajdziemy gry wideo. Warto jednak wiedzieć, że historia Apple związana z rozrywką jest o wiele dłuższa.

iPod Classic Źródło: Brett Jordan / Unsplash

Mało brakowało, a gra do złudzenia przypominająca Tetris trafiła by na pokład milionów odtwarzaczy multimedialnych Apple iPod. Do sieci trafiły informacje o prototypowym odtwarzaczu iPad trzeciej generacji, który w oprogramowaniu posiada zaszytą grę o nazwie Stacker, która nie pojawiła się w finalnej wersji produktu. Próbka inżynieryjna posiada w swoim kodzie źródłowym również inne gry o nazwie Block0 oraz Klondike.

iPod z nietypowym oprogramowaniem to model DVT - Design Validation Testing, a więc egzemplarz pochodzący z środkowej fazy rozwoju produktu. Dwa utwory, które wciąż znajdują się w pamięci urządzenia i pomocna nazwa listy odtwarzania sugerują, że urządzenie to było używane do testowania baterii.

Apple oficjalnie nigdy nie odpowiedziało na pytania o grę Stacker. Co ciekawe prawdziwy Tetris trafił do późniejszych generacji iPoda Classic kompatybilnych z tytułami zakupionymi w iTunes Store.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać działającą grę Stacker na iPodzie 3ciej generacji w wersji DVT.

iPod trzeciej generacji trafił do sprzedaży w maju 2003 roku i pozostał w ofercie Apple do lipca 2004 roku.