Cisco i Microsoft transmitują dane z prędkością 800 Gb/s

Cisco, we współpracy z Microsoftem, dokonało transmisji danych z prędkością 800 Gb/s na transatlantyckim kablu komunikacyjnym Amitié, który biegnie przez 6 234 km - z Bostonu do Bordeaux. Amitié. Szybki przesył danych w chmurze i na potrzeby sztucznej inteligencji wymaga zwiększonej przepustowości sieci podmorskiej, w celu poprawy ogólnej wydajności Internetu na całym świecie.

Ciągły rozwój chmury i eksplozja usług AI napędza zapotrzebowanie na większą przepustowość sieci podmorskich. Wymaga to zaawansowanych, spójnych systemów transmisji, które oferują najwyższą wydajność. Podmorski kabel Amitié wykorzystuje technologię Space Division Multiplexing (SDM) z aż 16 parami włókien (więcej niż tradycyjne kable podmorskie), z mocą repeatera dzieloną między parami włókien, aby zapewnić najwyższą przepustowość kabla.

Próba terenowa pobiła wszelkie dotychczasowe wyniki branżowe z multipleksowaniem z gęstym podziałem długości fali (DWDM) 800G w odstępie międzykanałowym 150GHz, co odpowiada wydajności widmowej 5,33bit/s/Hz i maksymalnej wydajności widmowej 5,6bit/s/Hz. Ponadto, 600G zostało przesłane na odległość 12 469 kilometrów w konfiguracji transatlantyckiej pętli zwrotnej. Jest to pierwszy raz, gdy sygnał 140Gbaud z pojedynczą nośną został zademonstrowany na żywo i jest to najdłuższy dystans, jaki kiedykolwiek odnotowano przy transmisji DWDM 600G z pojedynczą nośną na kablu SDM.

Zobacz również:

Kabel Amitié, transatlantycki kabel podmorski łączący Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, jest teraz częścią globalnej sieci Microsoftu obsługującej wszystkie usługi firmy.

„W erze sztucznej inteligencji niezawodne i szybkie połączenia sieciowe są ważniejsze niż kiedykolwiek" - powiedział Bill Gartner, SVP Optical Systems and Optics, Cisco. „Współpraca z Microsoft nad kablem Amitié w celu zademonstrowania potencjału ogólnej przepustowości sieci dzięki 800G na tych dystansach jest znaczącym osiągnięciem dla kabla SDM. Jesteśmy dumni, że możemy napędzać innowacje, które torują drogę dla stale rosnących potrzeb w zakresie przepustowości sieci".

„Transmisja 800G na odległość 6 234 kilometrów jest osiągnięciem, który pokazuje, że kable SDM mogą zapewnić większą przepustowość niż tradycyjne kable podmorskie" - powiedział Jamie Gaudette, GM of Cloud Network Engineering, Microsoft.

Próba została przeprowadzona na platformie Cisco NCS 1014 z modułem Coherent Interconnect Module 8 (CIM 8) firmy Acacia, który jest zasilany przez cyfrowy procesor sygnałowy Jannu i zaawansowaną fotonikę krzemową