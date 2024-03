Cisco finalizuje przejęcie Splunk

Cisco ogłosiło dziś sfinalizowanie przejęcia firmy Splunk. Transakcja ta tworzy podstawy do zapewnienia klientom niezrównanej widoczności i wglądu w całość cyfrowej działalności organizacji.

Zgodnie z warunkami umowy, Cisco nabyło Splunk za 157 dolarów za akcję w gotówce, co stanowi około 28 miliardów dolarów wartości kapitałowej.

„Cisco i Splunk to transformacyjne połączenie, które pozwoli klientom robić rzeczy, które wcześniej nie były możliwe” – powiedział Stephen Elliot, wiceprezes IDC, departament I&O, Cloud Operations i DevOps. „Wraz ze sfinalizowaniem przejęcia Splunk, Cisco stworzyło unikatowy na rynku zestaw rozwiązań dla dyrektorów ds. sieci, bezpieczeństwa i operacji. Kiedy dodamy to do inwestycji firmy w kanał sprzedaży i sztuczną inteligencję, klienci powinni wziąć pod uwagę wyższą wartość biznesową, którą można teraz odblokować” – dodał.

„Jako jedna z największych na świecie firm wytwarzających oprogramowanie, zrewolucjonizujemy sposób, w jaki nasi klienci wykorzystują dane do łączenia i ochrony każdego aspektu ich organizacji, pomagając napędzać i zabezpieczać rewolucję AI” - powiedział Chuck Robbins, prezes Cisco.

„Połączenie Splunk i Cisco przyniesie ogromną wartość naszym wspólnym klientom na całym świecie” - powiedział Gary Steele, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Splunk. „Razem zapewnimy naprawdę kompleksową widoczność i wgląd w całość cyfrowej działalności organizacji, przy bezprecedensowym poziomie odporności dzięki najszerszemu i najpotężniejszemu portfolio produktów w zakresie bezpieczeństwa i obserwowalności na rynku".

Efektywne wykorzystanie właściwych danych na masową skalę będzie kluczowym czynnikiem sukcesu AI i pomoże organizacjom osiągać wyniki, które wcześniej nie były możliwe. Aby czerpać realne korzyści ze sztucznej inteligencji, organizacje potrzebują infrastruktury do jej zasilania, danych do jej rozwijania, platformy bezpieczeństwa do jej ochrony oraz platformy obserwowalności do monitorowania i zarządzania w czasie rzeczywistym. Cisco dostarcza teraz wszystkie te cztery elementy razem.

Korzyści, na jakie mogą liczyć klienci dzięki połączeniu Cisco i Splunk, to m.in.:

• Wzmocnione bezpieczeństwo. Kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla organizacji każdej wielkości, służące do zapobiegania zagrożeniom, wykrywania i badania ich oraz reagowania na nie, w wyjątkowy sposób wykorzystujące ruch w chmurze, sieci i punktach końcowych w celu zapewnienia niezrównanej widoczności.

• Lepsza obserwowalność. Pierwsze w swoim rodzaju rozwiązanie zapewniające pełną obserwowalność i dostarczające niesamowitych doświadczeń cyfrowych w wielochmurowym środowisku hybrydowym.

• Lepsza sieć. Wiodące bezpieczne rozwiązanie sieciowe oparte na inteligentnej, odpornej i ciągle optymalizowanej infrastrukturze sieciowej.

• Lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji. Portfolio rozwiązań sieciowych Cisco – w połączeniu ze wzmocnionym bezpieczeństwem, pełną obserwowalnością i kompleksową platformą danych – umożliwia klientom bezpieczne wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji w ich organizacjach i aplikacjach.

• Większa opłacalność. Platformowe podejście Cisco i Splunk pomoże firmom skonsolidować wiele punktowych produktów, zapewniając lepsze wyniki biznesowe i obniżając koszty.