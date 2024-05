ChromeOS dołącza do wyścigu AI

ChromeOS w wersji 125 oferuje nowe funkcję AI, które mają konkurować z najnowszym wydaniem Windows 11 na komputery z procesorami ARM.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami rok 2024 upływa pod hasłem technologii związanych z AI. Microsoft zaprezentował nową specyfikację komputerów Copilot + PC z dodatkowymi funkcjami sztucznej inteligencji, Apple przygotowuje się do premiery nowego macOS wspieranego przez AI, a Google zaktualizowało własny system ChromeOS o wiele nowych rozwiązań AI, które znamy między innymi z Androida.

ChromeBooki Plus Źródło: blog.google

Google oferuje trzy główne funkcje sztucznej inteligencji, które można znaleźć po aktualizacji do ChromeOS 125, z których dwie są zupełnie nowe i nie są dostępne na komputerach z systemem Windows. Mowa o generowaniu tła do wideokonferencji AI i generowaniu tapet. Co istotne, aby skorzystać z najnowszych funkcji AI niezbędny jest komputer z certyfikatem ChromeBook Plus - a więc model o większej mocy obliczeniowej.

Generowanie tła AI w trakcie wideokonferencji działa z rozwiązaniami Zoom, Google Meet oraz WhatsApp.

ChromeOS 125 wprowadza również funkcję Assistive Copyeditor - narzędzie ułatwiające poprawne pisanie. Rozwiązanie jest w stanie sugerować poprawki gramatyczne, pisowni, stylu, przejrzystości oraz strukturalne.

Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji ChromeOS wydawanych w stabilnym kanale, ChromeOS 125 będzie "stopniowo" wdrażany w nadchodzących dniach. W praktyce oznacza to, że nie każde kwalifikujące się urządzenie Chromebook zostanie natychmiast zaktualizowane do najnowszej wersji ChromeOS.