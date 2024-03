Chiny przeznaczają olbrzymie pieniądze na przeciwdziałanie amerykańskim sankcjom

Agencje rządowe i władze lokalne w Chinach pompują codziennie olbrzymie pieniądze w tzw. Wielki Fundusz (Big Fund), który rząd tego kraju utworzył po to, aby przyspieszyć rozwój technologii produkcji chipów i stawić czoła krajom zachodnim, szczególnie Stanom Zjednoczonym.

Z raportów serwisu Bloomberg wynika, że program zarządzany przez National Integrated Circuit Industry Investment Fund (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Przemysłu Obwodów Scalonych) ma w swojej najnowszej, trzeciej już fazie zebrać 27 miliardów dolarów. Pieniądze będą pochodzić od samorządów lokalnych, przedsiębiorstw państwowych i powiązanych z nimi agencji inwestycyjnych. Cała ta działalność wpisuje się w wysiłki Chin mające na celu zbudowanie własnego łańcucha dostaw do produkcji chipów w obliczu amerykańskich ograniczeń eksportowych.

Od momentu powstania w 2014 roku Big Fund zebrał setki miliardów dolarów i nabył udziały w kilkudziesięciu firmach z branży mikroelektroniki. Drugi etap, w ramach którego zebrano 41 miliardów dolarów, miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Amerykańskie sankcje mocno uderzyły bardzo mocno w Chiny. Największa chiński producent półprzewodników SMIC został w 2020 roku umieszczony na czarnej liście handlowej Stanów Zjednoczonych jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, tracą w następstwie tego kroku sporą część rynku.

Zobacz również:

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że firma SMIC może być na dobrej drodze do masowej produkcji zaawansowanych procesorów wykorzystujących technologię procesową klasy 5 nm jeszcze w tym roku. To by świadczyło o tym, że amerykańskie sankcje nie odnoszą takiego skutku, jakiego można by się spodziewać.

Źródło: evertiq