Chiński sklep App Store nie oferuje już tych popularnych aplikacji

Biorąc pod uwagę wojnę handlową, jaką toczą ze sobą USA i Chiny, ta informacja nie zaskoczyła specjalnie analityków rynku IT. Po naciskiem Pekinu, Apple usunął z chińskiego sklepu App Store opracowaną przez Metę aplikację WhatsApp, która gwarantuje jej użytkownikom bezpieczeństwo, gdyż szyfruje wiadomości.. Ofiarą tej polityki Pekinu padły też inne aplikacje.

Z tego samego powodu ze sklepu zniknęła inna aplikacja firmy Meta. Chodzi o

Threads. Chiński rząd zażądał usunięcie tych aplikacji z chińskiego sklepu App Store, tłumacząc się iż zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. Jak podaje agencja prasowa Reuters, ze sklepu App Store w Chinach usunięto także dwie inne aplikacje używane do przesyłania wiadomości (Signal i Telegram). Informacja ta nie została jeszcze potwierdzona oficjalnie, ale użytkownicy donoszą iż nie ma ich na wyświetlanej przez sklep App Store liście dostępnych aktualnie aplikacji. Wszystkie cztery wymienione wcześniej aplikacje miały zostać zablokowane przez chińską zaporę noszącą nazwę Great Firewall.

Apple ma nie pierwszy raz kłopoty z chińskim rządem. W zeszłym roku, tuż przed wejściem w życie chińskich przepisów dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji, Google tak na wszelki wypadek zdecydował się usunąć ze sklepu wiele aplikacji wykorzystujących technologię AI. W ostatnich latach Apple usunął także z chińskiego sklepu popularne narzędzia pozwalające omijać cenzurę, takie jak te pozwalające konfigurować połączenia VPN.

Co ciekawe, inne popularne aplikacje należące do firmy Meta (chodzi o Facebook i Instagram) są nadal dostępne w chińskim sklepie App Store. Wydaje się iż świadczy to o tym, że Pekin nie do końca wie, jak odciąć swoich obywateli od aplikacji, które w jego opinii są niebezpieczne.