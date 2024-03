Chatbot Grok zostanie udostępniony kolejnej grupie użytkowników platformy X

Kilka tygodni temu Elon Musk zdecydował się na śmiały krok i opublikował kod źródłowy swojego językowego modelu Grok, a wczoraj zapowiedział, że platforma X udostępni go jeszcze w tym tygodniu większej liczbie płatnych subskrybentów usługi.

Obecnie dostęp do chatbota mają tylko subskrybenci planu Premium+. Jeśli Musk spełni obietnice, z chcatbota będą też mogli korzystać za kilka dni również subskrybenci planu Premium, a nie tylko ci z wyższej półki. W opinii analityków oznacza to jedno. Elon Musk czuje iż musi działać bardziej agresywnie jeśli chce, aby Grok stawił czoła konkurencyjnym rozwiązaniom, takim jak Gemini czy ChatGPT. Jest też prosty sposób platformy X na poszerzenie grona użytkowników korzystających z jej usług.

Musk zdecydował się taki krok w momencie, gdy grono użytkowników platformy X nie zwiększa się w takim tempie, jakby sobie tego życzył. Dane wskazują na to, że w porównaniu z poprzednim rokiem użytkowników tej platformy jest o 18% mniej. Winę za to ponosi sam Musk, który w ostatnim czasie toczył ostre boje z reklamodawcami, co spowodowało iż zaczęli się oni odwracać od tej platformy.

Musk ma nadzieję, że udostępnienie chatbota Grok większej liczbie użytkowników spowoduje, że ich zainteresowanie innymi platformami tego typu spadnie. Musk nie podał dokładnej daty, kiedy Grok stanie się dostępny dla większej liczby użytkowników platformy X, pisząc jedynie ogólnikowo iż on zostanie włączony dla wszystkich abonentów planu Premium pod koniec tego tygodnia.